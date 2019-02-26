شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الناشرين تصل بالكتاب الإماراتي إلى العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أطلقت جمعية الناشرين الإماراتيين، وبالتعاون مع شركة تلال العقارية، مشروع «منصة»، الذي تتيح من خلاله لأعضائها فرصة عرض إصداراتهم وأعمالهم الأدبية في مختلف المحافل والمعارض العربية والعالمية من خلال جناح منفصل.

وعلى الرغم من النمو الملحوظ في أعداد دور النشر، تشكل التكلفة العالية تحديات أمام مشاركة الكثير من دور النشر في معارض الكتب الخارجية، ما يعيق انفتاحها على أسواق جديدة عالمياً، من هنا يشكل مشروع «منصة» رافداً لتجاربها ودعماً لنجاحها، إذ نجح المشروع في إتاحة الفرصة أمام عدد من الناشرين للمشاركة في معرض الدار البيضاء للكتاب في المغرب 2019 الذي أُقيم في الفترة من 7إلى 17 فبراير الجاري، كما وفر لهم فرصة المشاركة في معرض مسقط الدولي للكتاب.

يثمّن عدد من الناشرين الجهود الكبيرة التي تبذلها جمعية الناشرين الإماراتيين للارتقاء بقطاع النشر الإماراتي، ويؤكدون أهمية مشروع «منصة» والفوائد التي يقدمها للناشر الإماراتي، والأدوار التي سيلعبها في انتشار إصداراتهم ووصولها إلى العالمية.

يقول الدكتور راشد المزروعي، مؤسس دار التراث الشعبي: «تأسست الدار في عام 2017 وهي أول دار نشر إماراتية غير حكومية تعنى بالتراث الإماراتي، ونهتم في الدار بشكل أساسي بالتراث المحلي إلى جانب تراث منطقة الخليج والتراث العربي بشكل عام، ولدينا حتى الآن أكثر من 13 إصداراً».

وأضاف المزروعي: نظراً لحداثة تأسيس الدار فلم يتسن لنا المشاركة في معارض خارجية، وأرى أن (منصة) يعتبر من أهم المشاريع التي أطلقتها جمعية الناشرين الإماراتيين حتى الآن، فمع هذا المشروع أصبحت الفرصة مواتية لدور النشر المبتدئة لتعزيز حضورها في معارض الكتب وتقديم إصداراتها لجمهور جديد من القراء.

من جانبنا نتطلع في الدار إلى استثمار الفرص الواعدة التي يوفرها لنا مشروع منصة للمساهمة في تعريف عشاق القراءة والأدب في جميع أنحاء العالم بالتراث الإماراتي العريق الذي يزخر بالكثير من الروائع والإبداعات».

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ومن جانبها قالت نور عرب كاتبة قصص الأطفال ومؤسسة دار نور للنشر: «تأسست الدار في عام 2018 ضمن مدينة الشارقة للنشر، ونعنى في الدار بمختلف أنواع النشر، فيما نركز بشكل كبير على أدب الطفل، حيث نقوم بطباعة ونشر وتوزيع قصص الأطفال المميزة إلى جانب كتب متنوعة واقعية وخيالية، ونحرص في الدار على تقديم كتب أطفال متميزة، ومصادر تعليمية تفاعلية باللغتين العربية والانجليزية».

وأضافت: «منذ انطلاقة دار نور وحتى الآن شارفنا على الوصول إلى 30 إصداراً، وعلى الرغم من ذلك فإن كل مشاركاتنا في معارض الكتب كانت مقتصرة على المستوى المحلي فقط، حيث شاركنا العام الماضي في مهرجان الشارقة القرائي الدولي للطفل، وعدد من المعارض المحلية الأخرى. اليوم، يقدم لنا مشروع (منصة) الفرصة لخوض أول تجربة مشاركة خارجية، حيث شاركنا مؤخراً في معرض الدار البيضاء بالمغرب، ونشارك حالياً في معرض مسقط الدولي للكتاب، وسنطل في مشاركتنا المقبلة على القارئ السعودي من خلال معرض الرياض الدولي للكتاب منتصف مارس المقبل».

وأشارت إلى أن جمعية الناشرين الإماراتيين كانت على اتصال مباشر مع الناشرين المشاركين عبر مشروع «منصة» في معرض الدار البيضاء الدولي للكتاب، حيث تعرفوا إلى حجم الإقبال، وأشارت إلى أن «المنصة» كانت تمدهم بشكل مستمر بمتوسط أسعار الكتب في المعرض، وهو ما ساعدهم على وضع تسعيرة منسجمة مع القوة الشرائية في المعرض.

وقال محمد صقر الحفيتي، مؤسس دار الصقر:«تأسست الدار في العام 2014، وهي تعنى بالكتاب الإماراتي بشكل عام وكتاب الطفل على وجه الخصوص، حيث نطرح إصدارات تبحث في الكثير من القضايا التي تهم القارئ الإماراتي. منذ انضمامنا إلى جمعية الناشرين الإماراتيين قبل خمسة أعوام، ونحن نتلمس الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعية في سبيل الارتقاء بقطاع النشر في الدولة، حيث تقدم لنا الكثير من الخدمات والتسهيلات، سواء على صعيد منح تراخيص الطباعة، أو الحصول على أذون التداول والتوزيع».

وأشار الحفيتي إلى أهمية مشروع «منصة» بالنسبة لكل ناشر إماراتي، لافتاً إلى أن المشروع سيضمن وصول إصدارات دور النشر حديثة التكوين أن تكون حاضرة بإصداراتها في كل معارض الكتب العربية والخليجية والعالمية، وهو ما يعني مزيداً من الانتشار للإبداع والأدب الإماراتي.

و قالت إحسان السويدي، مؤسسة دار نبض القلم:«انضمت الدار إلى جمعية الناشرين الإماراتيين في عام 2018، ونحن نعنى برفد مكتبة الطفل والمكتبات العامة بإصدارات وفق أعلى وأحدث المعايير العالمية».

وحول أهمية مشروع (منصة) قالت السويدي:«المشروع يُسهّل عملية وصول إصداراتنا إلى القراء في جميع معارض الكتب الإقليمية والعالمية التي لم يتسن لنا المشاركة فيها من قبل، وسيكون لهذا المشروع بالغ الأثر في تعزيز وجود الناشر الإماراتي على المستويين العربي والعالمي، فضلاً عن إسهامه في خلق مجال للتواصل مع المهتمين من كل دول العالم، وقد شاركنا مؤخراً من خلال (منصة) في معرض الدار البيضاء».