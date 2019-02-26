الإمارات للقمة العربية ــ الأوروبية: نقدم مثالاً يُحتذى لمستقبل متفائل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”:

أكدت القمة العربية الأوروبية امس الاثنين، في شرم الشيخ، على أهمية تعزيز الشراكة لمواجهة التحديات مثل الهجرة غير الشرعية و اللاجئين والتحريض على الكراهية والاتجار في البشر. واتفق المجتمعون، في البيان الختامي للقمة، على المزيد من التعاون لإرساء الامن وتسوية النزاعات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وعبر المجتمعون على التشارك في الخبرات وتعميق الشراكة العربية الاوربية، بغية تحقيق دعم السلام والاستقرار والازدهار وضمان الامن وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وخلق فرص مشتركة من خلال نهج تعاوني واهمية دور المجتمع المدني في هذا الصدد.

وأكدوا أن التوصل إلى تسوية سياسية للازمات الاقليمية وفقا للقانون الدولي بما فيه القانون الانساني الدولي، يعد مفتاح تحقيق السلام والرخاء الذي تطلبه وتستحقه شعوب المنطقة. وناقشوا أهمية صيانة المنظومة الدولية لمنع الانتشار وفقا لاتفاقية منع انتشار الاسلحة النووية، وعلى أهمية إخلاء منطقة الشرق الاوسط من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.

واكد المجتمعون عزمهم على مكافحة عدم التسامح الثقافي والديني والتطرف، وتجنب القوالب السلبية والوصم والتمييز المؤدي إلى التحريض على العنف ضد الافراد بناء على دياناتهم أو معتقداتهم.

وأكد المجتمعون على مواقفهم المشتركة من عملية السلام في الشرق الاوسط، بما في ذلك وضع القدس وعدم شرعية المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للقانون الدولي.

وجددوا التزامهم بالتوصل إلى حل الدولتين وفقا لكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،بوصفه السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 والذي يشمل القدس الشرقية، والتأكيد على الدور الذي لايمكن الاستغناء عنه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الاونروا) وضرورة دعمها سياسيا وماليا لتمكينها من الوفاء بولايتها الاممية.

وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الاماكن المقدسة بالقدس بما في ذلك ما يتصل بالوصاية الهاشمية، وعبروا عن القلق ازاء الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية في قطاع غزة.

واشاروا إلى أنهم اجروا مناقشات جادة ومعمقة حول الاوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وشددوا على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي هذه الدول والتزامهم ودعمهم للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسويات وحل الصرعات في هذه البلاد.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس القمة، أن النسخة الثانية من القمة القادمة، ستعقد في بروكسل عام 2022، مؤكداً أن نتائج القمة فاقت كل التوقعات، مشيراً إلى أن ما يجمع المنطقتين العربية والأوروبية أكبر بكثير، مما يفرقهما، وكان لا بد من المكاشفة، لإعطاء دفعة للعلاقات بين الطرفين.

وشدد على ضرورة الاهتمام بأولويات الدول والشعوب العربية والأوروبية، في ضوء تعاظم التحديات وتشابكها، وتعدد المزايا والإمكانات والفرص، لتعزيز التعاون ومواجهة هذه التحديات. وقال إنه تم إرساء دورية انعقاد القمة، بما يمثل إضافة لبنة أخرى للصرح التعاوني المؤسسي المشترك.

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن النظام العالمي المبني على قواعد «يتعرض لتهديد واضح». وأضاف «اتفقنا هنا في شرم الشيخ على أن يعمل الجانبان معا للدفاع عنه».