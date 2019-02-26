هل حقاً هُزمت «داعش»؟

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لا بأس أن نكرر ما قلناه لحظة استعادة مدينة الموصل من قبضة «داعش»، من أن الطريق إلى إلحاق الهزيمة التامة بهذا التنظيم ما زالت طويلة.

ومناسبة هذا القول، اليوم، هو ما تبثه وكالات الأنباء والفضائيات عن دحر التنظيم في آخر جيوبه في شرقي سوريا، على أيدي «قوات سوريا الديمقراطية»، وعن الأعداد الكبيرة من مقاتلي التنظيم من مختلف الجنسيات المستسلمين، الذين باتوا أسرى بيد المسلحين الأكراد، الذين أعلنوا بدورهم عن تعذر احتفاظهم بكل هذه الأعداد، في ظل رفض الكثير من حكومات البلدان التي يحمل هؤلاء المقاتلون جنسيتها استعادتهم.

وفي الأنباء أمس أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، سيستقبل نظيره العراقي برهم صالح الذي يزور فرنسا ليومين، في غمرة النقاش حول المسلحين الفرنسيين المعتقلين في العراق.

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لا أحد حتى الآن يملك الجواب، حول المصير المحتمل لهؤلاء المعتقلين. صحيح أن التنظيم قد وجهت له ضربات قاصمة كبنية عسكرية، وحتى تنظيمية، لكن الذين أوجدوه وموّلوه ومدّوه بالسلاح والعتاد، وسهّلوا لمقاتليه وكوادره المرور الحر عبر الحدود، ما زالوا موجودين، وما من سبب يدعونا للجزم بأنهم قد تخلّوا تماماً عن فكرة استخدامه، مرة أخرى، في أماكن أخرى للوظائف نفسها التي أوكلوها له في العراق وسوريا.

إلى ذلك؛ لا يزال غامضاً كيف سيعالج وضع المسلحين الذين تكتظ بهم مدينة إدلب السورية، والذين تمّ تجميعهم من مختلف المناطق التي أجبروا على مغادرتها بعد هزيمتهم عسكرياً فيها، وبينهم الكثير من «الدواعش» وأعضاء «القاعدة» وسواهم من التنظيمات التي تحمل الجينات نفسها والفكر نفسه، حتى لو حملوا رايات تنظيمات أخرى.

المؤكد أن وضع إدلب لن يظل بدون حل، وقد يكون هذا الحل عسكرياً

أو عبر تسويات مع قيادات هؤلاء المسلحين أو بالأسلوبين معاً، وبالتالي سيطرح السؤال حول مصير هؤلاء بعد أن يجري تسوية وضع المدينة، وهو ما ينطبق على نظرائهم من الأسرى في شرقي سوريا.

لكن الأخطر من كل هذا هو الحقيقة التي يجب أن تظل نصب الأعين دائماً، وهي أن «داعش» و«القاعدة» وغيرهما، فكرة قبل أن يكونوا تنظيمات ومسلحين. وهذه الفكرة ستظل قادرة على إنتاج أنفسها ما لم تستأصل التربة المنتجة لها، في المدارس ومناهج التعليم والدروس الدينية التي يقدمها دعاة من منتسبي هذه التنظيمات أو مريديها، وستجد هذه الفكرة على الدوام داعمين في الإقليم وخارجه لغايات في أنفسهم لم تعد خافية.

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