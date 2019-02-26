«إسرائيل» تحاصر الأغوار وتعتقل أسرى محررين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقدم مستوطنون، أمس، على إغلاق مئات الدونمات من الأراضي بسياج كهربائي في منطقة السويدة بالأغوار الشمالية بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. وقال معتز بشارات مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس إن المستوطنين جاءوا إلى المنطقة قبل عدة أشهر ونصبوا 3 خيام، وقاموا بإنشاء مزرعة لتربية الأبقار، مؤكداً أن هذه الأراضي تعود ملكيتها للمواطنين، فيما اعتقل الاحتلال 7 فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة بينهم أسرى محررون، في حين أطلقت زوارق الاحتلال النار صوب مراكب الصيادين ببحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي ذات السياق، نصبت قوات الاحتلال الكاميرات على كافة الأراضي التي صادرتها وتقدر بأكثر من 600 دونم، وأكد بشارات أن هذه الاجراءات منعت عشرات المواطنين من الوصول إلى أراضيهم. وأشار إلى أن معظم هذه الأراضي تحمل كوشان «طابو» وقوات الاحتلال لا تعترف به، وتعتبر هذه الأراضي «أملاك غائبين».

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تتعرض لها الأغوار الفلسطينية المحتلة بما فيها الأغوار الشمالية، التي كان آخرها إقدام مستوطنين على وضع سياج مكهرب حول مئات الدونمات. وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه المناطق مطلة على نهر الأردن وكانت تعيش فيها منذ القدم عائلات بدوية أجبرت على الرحيل تحت وطأة ضربات المُستعمرين، إضافة الى تغول الاحتلال العسكري واستفراده بالأرض الفلسطينية بالأغوار وإغلاق مساحات واسعة منها بحجج وذرائع واهية أبرزها التدريبات العسكرية، ومنع وحرمان أصحابها من الوصول إليها.

وأكدت الوزارة أن ما تتعرض له مناطق الأغوار الشمالية من عمليات تهويد واستيطان، يندرج في إطار مُخططات الاحتلال الهادفة الى تهويد الأغوار وإخلائها من مواطنيها الفلسطينيين وتهجيرهم بالقوة وإحلال المستوطنين اليهود مكانهم.

وقالت إن الانحياز الأمريكي الأعمى وتخاذل المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه قضية الشعب وحقوقه، وتقاعسه عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعدم مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال عن جرائمها وانتهاكاتها شرعت الأبواب أمام «إسرائيل» كقوة احتلال لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، ما يؤدي الى إفشال أية جهود دولية مبذولة لتحقيق السلام.

وجرفت قوات الاحتلال 28 دونما واقتلعت 300 شجرة من أراضي بلدة برطعة المعزولة خلف جدار الضم والتوسع العنصري جنوب غرب جنين، فيما سلمت قوات الاحتلال إخطارات بالهدم ووقف العمل في منازل ببلدة الشيوخ شمال شرق الخليل. وأفاد الناشط الإعلامي أحمد منير الحلايقة، بأن قوات الاحتلال سلمت إخطارات بالهدم ووقف العمل في منازل بمنطقة قنان نياص ببلدة الشيوخ لمواطنين من عائلة وراسنة والحلايقة.

واعتقلت قوات الاحتلال حارس المسجد الأقصى المبارك أحمد عويس أثناء خروجه من الأقصى من جهة باب حطة. وفي تطور ملحوظ، أمّ إمام دائرة الاوقاف الإسلامية الشيخ أحمد الشلودي المصلين في مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى في صلاة الظهر تنفيذاً لقرار الأوقاف الإسلامية بتعيين إمام لمصلى باب الرحمة بعد إعادة فتحه يوم الجمعة الفائت. وجددت الجماعات اليهودية المتطرفة اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى من باب المغاربة، وتولت قوة من عناصر الوحدات الخاصة حمايتها خلال تجوالها في المسجد وحتى خروجها منه من جهة باب السلسلة. (وكالات)