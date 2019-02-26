حمدان بن محمد يشهد سادس أيام ختامي الوثبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن فعاليات سادس أيام المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «الوثبة - 2019» والتي أقيمت لفئة «الإيذاع» لهجن أصحاب السمو الشيوخ وشهدها الميدان الجنوبي لعاصمة الميادين الوثبة، كما شهد السباقات الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة.

كما حضر المنافسات الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وواصلت هجن الرئاسة تألقها واكتسحت الجولة الثانية من أشواط الرموز لهجن أصحاب السمو الشيوخ وحققت 3 من الرموز الأربعة، «كأسين وبندقية» بينما ذهب رابع الرموز إلى شعار «العاصفة».

وأقيم في الفترة المسائية 12 شوطاً فئة الإيذاع لأصحاب السمو الشيوخ لمسافة 6 كيلومترات، وشهدت منافسات قوية بين الشعارات المشاركة.

وشهد الشوط الرئيسي الأول صراعاً شرساً بين «شواهين» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري و«دمعة»مع المضمر غياث الهلالي لهجن العاصفة، وحسمت «شواهين الرئاسة» الأمر لتبلغ خط النهاية ا في واحدة من أروع السباقات في «ختامي الوثبة 2019» وبزمن واحد للمطيتين 8:46:03 لتكون تقنية الفيديو هي الفيصل في تحديد الفائز، لتعانق بذلك شواهين الرئاسة الكأس ونصف مليون درهم، بينما حل «بحور» لسمو الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، مع المضمر جمعة عتيق الرميثي في المركز الثالث.

وعادت الرئاسة مجدداً وحلقت ببندقية الجعدان المحليات مع «شاهين» في الشوط الثاني مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بزمن قدره 8:54:08، وأكملت «الشاهينية» ثلاثية هجن الرئاسة وتوجت بكأس الأبكار المهجنات مع المضمر راشد محمد بالسم المنصوري وبزمن 8:49:09.

وأحرزت هجن العاصفة عبر «مولع» بقيادة المضمر غياث الهلالي ببندقية الجعدان المهجنات و400 ألف درهم بعد أن تألق وحسم المنافسة بشكل مريح ليبلغ خط النهاية في توقيت قدره 8:48:03 دقيقة.

وفي الختام توج الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، أصحاب الرموز الأربعة وسط فرحة كبيرة من محبي مشجعي الشعارين الكبيرين اللذين قدّما مردوداً قوياً على عاصمة الميادين وأكدا القدرات والإمكانيات الكبيرة التي يمتازان بها، وشهدت رموز هجن أصحاب السمو الشيوخ، تألقاً لافتاً للشعار الأحمر الذي حصد 6 رموز من أصل 8 وزعت حتى الآن.



هجن العاصفة تتفوق في الأشواط الصباحية

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كانت البداية في الفترة الصباحية مع هجن الرئاسة التي حصدت ناموس الشوط الرئيسي للإيذاع أبكار خلال انطلاقة سن الإيذاع، وفازت بناموس الشوط عبر «همولة»، وعادت هجن الرئاسة وتربعت على عرش الشوط الثاني الرئيسي للأبكار المهجنات، وواصل الشعار الأحمر في سيطرته وحصد النقطة الثالثة على التوالي مع «شاهين» ل هجن الرئاسة في الشوط الثالث للجعدان المحليات.

وفاز بالمركز الأول للشوط الرابع للجعدان مهجنات «الفايز» لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وعادت هجن الرئاسة للصدارة في الشوط الخامس عن طريق «الشاهينية»، ومنحت «الشاهينية» هجن العاصفة أول ناموس لها في الشوط السادس من الفترة الصباحية، وعاد شعار العاصفة وأحرز النقطة الثانية بتصدر الشوط السابع مع «شاهين».

وواصلت هجن العاصفة تألقها بفوز «شاهين» بالشوط الثامن للجعدان مهجنات، وفازت «العين» للشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بناموس الشوط التاسع، وتألقت «الشاهينية» وأهدت هجن العاصفة النقطة الرابعة في الشوط العاشر للأبكار مهجنات.

وفازت «العين» للشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بالشوط الحادي عشر، وحلق «شاهين» لهجن العاصفة بناموس الشوط الثاني عشر، وتوج «شاهين» لهجن العاصفة بالشوط الثالث عشر إيذاع جعدان مهجنات، ونالت «الشاهينية» لهجن العاصفة المركز الأول للشوط الرابع عشر للأبكار محليات، وعادت هجن الرئاسة مجدداً في الشوط الخامس عشر للأبكار مهجنات بفوز «شواهين» بالمركز الأول.



28 شوطاً في فئة الثنايا اليوم



تنطلق اليوم منافسات اليوم السابع للمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن وذلك بإقامة منافسات فئة «الثنايا» على أرضية الميدان الغربي، والخاصة بهجن الجماعة لمسافة 8 كم والتي ستركض من خلالها المطايا على مدار 28 شوطاً، وخصصت اللجنة المنظمة 14 شوطاً في الفترة الصباحية و14 للمسائية، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 8 رموز في سن «الثنايا» وهي كؤوس وبنادق للثنايا المحليات والمهجنات وفئة الإنتاج، وسيحصل الفائز بالشوط الرئيسي الأول والمخصص للأبكار المحليات على كأس+ مليون درهم، فيما سيحصل الفائز بالشوط الرئيسي الثاني والمخصص للجعدان المحليات على بندقية + 800 ألف درهم، وفي الشوط الثالث أبكار مهجنات سيحصل الفائز على كأس + مليون درهم، وفي الشوط الرابع والخاص بالجعدان المهجنات سيحصل الفائز على بندقية + 800 ألف درهم، وفي الشوط الخامس وأول تحديات الإنتاج للأبكار المحليات خصصت اللجنة المنظمة كأساً + مليون درهم، وفي الشوط السادس للجعدان المحليات الإنتاج سيحصل الفائز على بندقية + 800 ألف درهم، وفي الشوط السابع والمخصص للأبكار المهجنات الإنتاج سيحصل الفائز على كأس + مليون درهم، وفي آخر أشواط الرموز وتحدي الجعدان المهجنات الإنتاج سيحصل الفائز بالمركز الأول على بندقية + 800 ألف درهم.