تحذيرات بريطانية من التستر على حصانة حمد بن جاسم المزيفة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفاعلت قضية قيام سفارة «نظام الحمدين» الإرهابي الحاكم بالدوحة في لندن، بتعيين رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم في وظيفة عادية، من أجل منحه الحصانة الدبلوماسية ليتمكن من التهرب من محاكمته في قضية الرشوة التي تحصل عليها من بنك باركليز، خاصة بعدما تكشفت أدلة كثيرة حول تورطه واحتمال سجنه، وفق القانون البريطاني.

ووفقاً ل«العربية نت»، نشرت الصحف البريطانية تقارير تحذر الحكومة من التستر على «شيخ إتش بي جي» الذي مُنح حصانة دبلوماسية شكلية للحماية من العقاب على جرائم بعضها جنائي، يمكن أن يكون مسوغاً للإفلات من إقرار العدالة في المحاكم البريطانية.

وكان حمد بن جاسم قد أفلت بالفعل من المقاضاة، أمام المحكمة العليا البريطانية، في دعوى قام محامو فواز العطية وهو مواطن بريطاني وناطق رسمي سابق باسم قطر باتهامه فيها باختطافه وتعذيبه، وفق تقرير نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وأشار توماس دي لا ماري، محامي العطية، إلى أن ابن جاسم تولى منصباً شكلياً كدبلوماسي في لندن، بعد أن ترك مناصبه كرئيس للوزراء، ووزير المالية، والخارجية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس صندوق الثروة السيادي القطري، ورئيس مجلس عدد من الشركات من بينها شركة قطر القابضة، ليحمي نفسه من ادعاءات بجرائم جنائية اقترفها ضد موكلهم.

وإذا ما تم تجريد ابن جاسم من الحصانة الدبلوماسية، يُتوقع أن تتم مقاضاته لارتكابه 3 جرائم منفصلة، منها القضية المنظورة حالياً أمام محكمة ساوث وارك في لندن، التي طالب فيها القاضي جاي، بأن يتم إدراج «الكيانات والأفراد من الجانب القطري الذين يمثلون الطرف الثاني في عقد الاتفاق المزيف، في قائمة المتهمين»، طالما أن حجة الادعاء وهو مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO في الاتهامات لكبار المديرين التنفيذيين في بنك باركليز، ترتكز على أن المتهمين قاموا بدفع رشاوى في شكل عمولات سرية ورسوم إضافية غير مبررة، لحمد بن جاسم عام 2008، بلغت 322 مليون جنيه إسترليني.

وعلاوة على قضية خطف وحبس وتعذيب العطية لمدة 15 شهراً، من المتوقع أن تتم مقاضاة ابن جاسم في سلسلة من التحقيقات رفيعة المستوى، حول فضيحة رشاوى لاستضافة وتنظيم مونديال 2022 في قطر، التي تفيد التحريات بأنه لعب أدواراً محورية في الممارسات «غير النزيهة» التي جرت ليحصل الملف القطري على الأصوات المؤيدة.

وتقدر الثروة الشخصية المعلنة لحمد بن جاسم، ب 12 مليار جنيه إسترليني. ويقول لا ماري، إنه منذ تقاعد ابن جاسم في يونيو/حزيران 2013، ظهر في قائمة الدبلوماسيين بمكتب وزارة الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة بوصفه مستشاراً للوزراء في سفارة قطر بلندن، للتحايل على القوانين من خلال اكتساب الحصانة القانونية بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961.

ويوضح لا ماري أن «إتش بي جي» في الواقع لم يتول منصبه في السفارة، واصفاً هذا التعيين بأنه «عار». ويقول: «لم يذهب ابن جاسم قط إلى الخارجية البريطانية، كما لم يذهب أبداً إلى سفارة لندن، أو حتى حضر أي حفل استقبال أقامه السفير القطري».

ويكشف لا ماري أن ابن جاسم يُمضي وقته في متابعة صفقات تجارية شخصية، فيما يعد خرقاً ومخالفة لشروط اتفاقية فيينا التي تحظر المشاركة في النشاط التجاري لتحقيق الربح الشخصي، بحسب صحيفة «ذا جارديان».

ويدعم لا ماري اتهاماته بأنه قدم في أوراق الدعوى التي قدمها للمحكمة العليا في بريطانيا عام 2016، ورقة تتضمن شهادة رسمية من بنوك بريطانية، تشير إلى أن ابن جاسم يستفيد من ملكية عدد من فنادق لندن الرئيسية، وأنه قام بشراء شركة نفط في لندن مقابل مليار جنيه إسترليني، بينما هو يشغل منصبه الدبلوماسي المزعوم.

كما أن ابن جاسم، بحسب لا ماري، يمارس نشاطاً تجارياً ضخماً في بريطانيا وخارجها أيضاً؛ إذ قام بشراء «حصص من أسهم بنك دويتشه الألماني، واشترى متجر إلكورتي إنجليس الإسباني».

ويدلل لا ماري على صحة أقواله، بأن ابن جاسم لا يمارس أي نشاط دبلوماسي من خلال حساب «إنستجرام» الخاص به، والذي يُثبت أنه يقضي معظم وقته عندما لا يكون منشغلاً بعقد صفقات في أيام العطل، في أماكن متعددة مثل مراكش ومومباي وجزر المالديف.