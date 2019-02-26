مرارة الواقع تهيمن على «حرب الكلب الثانية»

نظمت ندوة الثقافة والعلوم بالتعاون مع مؤسسة بحر الثقافة، أمس الأول، جلسة نقاشية لرواية «حرب الكلب الثانية» للكاتب الفلسطيني إبراهيم نصر الله، وأدار الجلسة علي عبيد الهاملي وعائشة سلطان، وحضرها د. سليمان موسى الجاسم، وفتحية النمر، وأسماء الزرعوني، ود. مريم الهاشمي.

بدأ الهاملي بعرض فكرة الرواية الفائزة بجائزة البوكر عام 2018، وأشار إلى أنها تدخل ضمن أدب المدينة الفاسدة، وهذا النوع يتعامل مع الخيال أكثر مما يتعامل مع الواقع، وإن كان يصور الواقع المرير والقتل والحروب والشر والتجرد من الإنسانية.

ورأت عائشة سلطان أن نصر الله بكتابته هذه الرواية أراد أن يقتحم عالماً قريباً من قراء اليوم، فمعظمهم يميل لروايات المستقبل، ولكن السؤال هو: هل سيكون المستقبل بهذا السواد؟، وهل سيكون القتل فعلا عاديا؟، وتصبح الأمور من المشاجرة إلى المقبرة.

أما د. مريم الهاشمي فأشارت إلى أن الروائي حين يكتب لابد أن يكون لديه هدف، فما الهدف من هذه الرواية؟ هل هي استشراف للمستقبل؟ أم تحد من الروائي في كتابة نوع جديد، أو جذب جمهور جديد؟. وأضافت أننا لا نجد في الرواية زمانا أو مكانا، ولكن خلال القراءة نستشعر بأنها تدور في سوريا أو العراق أو أي دولة عربية تعيش حالة من الصراع وصعوبات الحياة، ولكني أتساءل ما الجدوى من الرواية وتأثيرها في حياة القارئ.

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وعلق الهاملي أن الهدف من الرواية يتضح من آخر جملة فيها: «ثكلتك أمك يا ابن الغبراء ما الذي أعادك إلينا»، وكأنه يقول إن ما يحدث من حروب واقتتال وصراع سيعيدنا إلى الجاهلية الأولى، والعصور الوسطى، وهناك إسقاط كبير على ما يحدث في العالم العربي، وأن ما يحدث هو استنساخ للصراعات عبر العصور.

وأوضحت الكاتبة فتحية النمر أن الرواية تتقاطع مع رواية «1984» لأورويل، وأنها كبناء درامي ولغة جيدة وفيها الكثير من الصور الجمالية، وضمت معلومات واسعة حول الحروب، والتي أراد نصر الله من خلالها أن يوضح موقفه من الحرب التي تبدأ لأسباب تافهة وسخيفة، وينتج عنها تدمير وحصد أعداد كبيرة من الأرواح.

وأكدت النمر أن الرواية غامضة ونهايتها غير واضحة، وقالت: «رغم تناولها للمستقبل إلا أن نصر الله ينقلنا للخيام والمضارب، كيف هذا؟ أحسست أن الكاتب كان يدور حول نفسه من تكرار المواقف».

فيما أشار الروائي محمد ولد محمد سالم إلى أن «حرب الكلب الثانية» استشراف للمستقبل، رغم كونها رواية خيال علمي أو تناقش المدن الفاسدة، فإبراهيم نصر الله كتب رواية بلغة جميلة وشائقة وعالية.

وأضاف الروائي ناصر عراق بأنها جيدة رغم أنها أقل بعض الشيء عن سائر روايات الكاتب، إلا أن الملاحظة الأهم هي الإفراط في العناوين الجانبية التي تقلل انفعال القارئ بالعمل الأدبي.