السيسي لضيف أوروبي: لن تعلمونا إنسانيتنا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”:

خاطب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المعترضين على تنفيذ أحكام الإعدام في مصر بقوله: «أنتم لن تعلمونا الإنسانية، فنحن لدينا إنسانيتنا، ولدينا قيمنا وأخلاقياتنا، فاحترموا قيمنا». وقال إن عقوبة الإعدام التي تصدرها المحاكم الجنائية في البلاد «وسيلة لأخذ حقوق ضحايا الهجمات الإرهابية بالقانون».

وعلق السيسي على سؤال أحد الضيوف الأجانب بشأن تنفيذ عقوبات الإعدام، قائلًا: «أنتم معترضون على تنفيذ تلك العقوبات، وموافقون عليها لكم، ولكن لا تفرضوا رأيكم علينا»، مضيفاً أنه في المنطقة العربية عندما يقتل الإنسان بعمل إرهابي تطالب الأسر بحق أبنائها ودمائها وفقاً لثقافتهم، موضحاً أن الحق يؤخذ بالقانون.

وتابع «لو أنا طلبت من الدول الأجنبية مراجعة نفسها وتطبيق عقوبات الإعدام مرة أخرى سيعتبر هذا عدم تفهم من جانبنا لما يحدث في بلادهم، لأن ذلك لا يناسبهم».

وأوضح الرئيس السيسي، خلال المؤتمر في ختام أعمال القمة، أن تأثير الإرهاب في استقرار المنطقة امتد إلى أوروبا، وإلى العالم كله، لافتاً إلى أن الاتفاق على أن يكون هناك آلية عمل مشتركة لتلك القضية بين الدول الراغبة في مكافحة الإرهاب.

وأضاف السيسي، علينا أن نحرم العناصر الإرهابية من الوسائل المتقدمة التي تستخدمها خلال عملياتها في تجنيد وتكليف عناصرها. وأكد أن هناك دولاً تدعم الإرهاب، وتوفر له الأرضية المناسبة والغطاء السياسي لهذا العمل، مشيراً إلى أننا نحتاج على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، ولن ينتهي العمل خلال فترة محدودة.

وأشار إلى أن مدينة شرم الشيخ الجميلة يمكن أن تتحول بعمل إرهابي إلى مدينة أشباح، منوهاً بأن مصر تعرضت لآلاف من الأعمال الإرهابية.