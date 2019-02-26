«فري سولو» أفضل وثائقي طويل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”:

فاز فيلم «فري سولو» (Free Solo) لشركة «إيمج نيشن أبوظبي» بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي طويل.

ويتابع الفيلم، الذي أخرجته إليزابيث تشاي فاشارهيلي وجيمي تشين، قصة متسلق الصخور أليكس هونولد ورحلته المحفوفة بالمخاطر لتسلّق صخرة «إل كابيتان» البالغ ارتفاعها 3000 قدم في متنزّه يوسيميتي الوطني في الولايات المتحدة . ولاقى الفيلم ترحيباً واسعاً لدى النقّاد الذين منحوه تصنيفاً إيجابياً بنسبة 98% على موقع«Rotten Tomatoes».

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كما حقّق الفيلم رقماً قياسياً بإيرادات التي بلغت 17.2 مليون دولار، وحصد 16 جائزة، و43 ترشيحاً، بما فيها «أفضل فيلم وثائقي» في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام (بافتا).

واُنتج الفيلم بالتعاون بين «إيمج نيشن أبوظبي» وشركة «باركس ماكدونالد للإنتاج»، وبالشراكة مع «ليتل مونستر فيلمز» و«ناشيونال جيوجرافيك».

وتعرض قناة «ناشيونال جيوجرافيك» الإقليمية الفيلم خلال ربيع 2019.

من جهته، قال سانجاي راينا، المدير العام ونائب رئيس مجموعة شبكات فوكس: «الفيلم عمل رائع ومُتقن، ومتحمسون لبثه إلى المشاهد العربي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بعد دبلجته إلى العربية».