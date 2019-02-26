أوروبا تمدد العقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، امس الاثنين، إنهم بدأوا الإجراءات الإدارية لتمديد العقوبات المفروضة على إيران بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، أن العقوبات الحالية تنتهي يوم 13 إبريل/ نيسان المقبل، وسيتم تمديدها بشكل قانوني. وأوضح أن الأمر يتعلق بتمديد العقوبات المفروضة على مسؤولين إيرانيين بسبب تورطهم في انتهاكات لسجل حقوق الإنسان.

وتشمل العقوبات 82 شخصاً من مسؤولي النظام الإيراني، وإحدى المؤسسات، إضافة إلى حظر تصدير معدات قد تستخدم في القمع الداخلي، وأجهزة تستخدم لمراقبة الاتصالات. ويتصدر كبار مسؤولي القضاء والأمن والعسكر، قائمة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، رأس قائمة العقوبات وبينهم رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق آملي لاريجاني، والمدعي العام والقاضي بمحاكم الثورة أبو القاسم صلواتي، وممثل خامنئي في الحرس الثوري الإرهابي علي سعيد. وينص القرار على منع هؤلاء المسؤولين والمتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان من السفر، كما ينص على توقيف أموالهم وأملاكهم.

على صعيد آخر، ذكرت عائلة إسماعيل بكش المعتقل في سجون النظام الإيراني، أن صحته تتدهور باستمرار، وقالت العائلة إن ابنها أصيب بإغماء خلال الزيارة الأخيرة للعائلة، وبكش هو الناطق باسم عمال مصانع السكر، وسبق أن اتهم أجهزة الاستخبارات بممارسة اعمال تعذيب وحشية داخل المعتقلات، وهو يقبع في السجن للمرة الثانية بعد الإفراج عنه في وقت سابق.

وقالت منظمات حقوقية إن السجين السياسي مهدي فراحي، أمضى نحو أسبوعين في زنزانة انفرادية. وذكرت أنه محروم من الاتصال واللقاء بعائلته، ما تسبب بخلق مخاوف على صحة هذا السجين.

كما دخل السجين السياسي مجيد أسدي في هذا الشهر، عامه الثالث من حبسه. وهو يقبع في سجن جوهردشت. ورغم معاناته من أمراض مختلفة، ورغم حاجته الماسة إلى الدواء والعلاج الطبي، إلا أنه محروم منه. وجلادو السجن يمنعون نقله إلى مستشفى خارج السجن.

(وكالات)