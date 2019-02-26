شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطلق البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أطلقت وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني «البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني» الهادف إلى تعميم مفاهيم وتطبيقات القيادة في الطيران المدني على مستوى قادة القطاع في الدول العربية، ومشاركة التجارب الحكومية الناجحة وأفضل الممارسات العالمية في تطوير هذا القطاع الحيوي.

يهدف البرنامج إلى توفير منصة دولية لقادة الطيران المدني في العالم، تمكنهم من مشاركة الخبرات والتجارب الوطنية الناجحة، ويعكس اهتمام دولة الإمارات بتطوير قطاع الطيران وبناء قدرات الكوادر العاملة فيه بما يعزز القدرات الحكومية في هذا المجال.

تم إطلاق «البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني»، في مقر المسرعات الحكومية في أبراج الإمارات، بحضور سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، والدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

إعادة تشكيل التوجهات العالمية

أكد محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى نهجاً شاملاً في بناء القدرات القيادية يقوم على تعزيز المعرفة بالتعلم المستمر واكتساب المهارات المتقدمة ومشاركة التجارب الناجحة وتبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل الحكومي لتطوير حلول للتحديات المستقبلية.

وقال القرقاوي، إن تعزيز الشراكات مع ممثلي قطاع الطيران المدني على المستويين الإقليمي والعالمي يدعم تطوير منظومة العمل في هذا القطاع الحيوي، ويعكس حرص الحكومة على استقطاب أفضل التجارب الدولية والتعريف بنموذج العمل الإماراتي، ما يعزز مكانة دولة الإمارات وموقعها كوجهة عالمية لتطوير التجارب القيادية وتبادل المعرفة وبناء صيغ العمل المشترك.

صيغة مشتركة لإثراء المعرفة

من جهته، قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني إن «البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني» يسعى إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في تعزيز العلاقات الأخوية مع الدول العربية خصوصاً، ودول العالم بشكل عام، بما يضمن وضع صيغة مشتركة لإثراء القاعدة المعرفية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف المنصوري أن دولة الإمارات سباقة في سعيها إلى توطيد علاقاتها مع الدول والهيئات الدولية، وضمان استمرار التعاون وتطوير القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وإعداد الكوادر الحكومية المتقدمة التي تقود قطاع الطيران المدني بأدوات معرفية من خلال إيجاد منصة دولية ومشاركة وتبادل الدراسات والتجارب الناجحة وأفضل الممارسات في تطوير العمل.

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تجربة تدريبية متكاملة

يسعى «البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني» المقرر تنظيمه سنوياً، إلى دراسة مرتكزات إدارة التميز في حكومة دولة الإمارات وقطاع الطيران المدني في الدولة، وعوامل تطورها، إضافة إلى استعراض برامج التعاون الإقليمي والدولي «أيكاو ريدي» وقطاع السلامة، والتحديات التي تواجه أمن الطيران، وغيرها من الموضوعات، ومشاركته مع قادة القطاع في الدول العربية كمرحلة أولى، ومن ثم مشاركة هذه الممارسات مع قادة القطاع على مستوى العالم.

وتم تصميم البرنامج ليتضمن عدداً من ورش العمل والجلسات والمحاضرات، والزيارات الميدانية لتقديم تجربة تدريبية متكاملة تشمل الجوانب النظرية والتطبيقية، فيما يتناول البرنامج عدداً من المواضيع من بينها: رؤية الإمارات 2021، وأفضل الممارسات في التميز الحكومي، ودور السياسات في تحقيق التميز، واستراتيجية استشراف المستقبل والثورة الصناعية الرابعة، وأهمية المسرعات الحكومية في تحقيق المستهدفات الوطنية، واستراتيجية الذكاء الاصطناعي.

من جهة أخرى قال عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، إن الذكاء الاصطناعي جزء من حياة البشر ويستخدم بشكل يومي، وإن دولة الإمارات وضعت خططها معتمدة على الذكاء الاصطناعي ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، لتكون أفضل دولة في العالم.

وأوضح أن استخدام الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية يوفر مئات المليارات كل عام، وأن هناك ضرورة لإنشاء صندوق لتطوير مهارات الموظفين وتأهيلهم للوظائف الجديدة، المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن العرب لديهم تاريخ ثري لتصدير العلم والعلماء في فترة من الفترات، ونسعى انطلاقاً من استراتيجية دولة الإمارات 2071، إلى تسخير التكنولوجيا لتشمل كافة المجالات، بما يؤثر إيجاباً في حياة المواطن والمقيم.

13 دولة عربية

من جهته أكد سيف محمد السويدي، أن البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني الذي انطلق بنسخته الأولى، يشمل 13 دولة عربية، لاستعراض كافة التجارب الناجحة بدولة الإمارات، وسرد القصص الناجحة والتجارب المتميزة، موضحاً أن البرنامج الذي يستمر لمدة خمسة أيام، يستهدف مزيداً من الدول في الدورات المقبلة، ويتوقع أن يضم العام المقبل 20 دولة.

وأشار إلى أن المناقشات مستمرة بين كافة المسؤولين العالميين في قطاع الطيران على مدار العام، ولا يقتصر البرنامج على فترة انعقاده، حيث سيكون هناك خط ساخن على مدار العام، لتبادل الخبرات ومناقشة سبل حل التحديات وتقديم الحلول.