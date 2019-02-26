يونكر يقطع مؤتمر القمة ليرد على زوجته



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد المؤتمر الصحفي في ختام أعمال القمة العربية الأوروبية بمدينة شرم الشيخ، أمس الاثنين، مكالمة هاتفية غير متوقعة من زوجة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وذلك خلال إلقائه كلمته. وفوجئ يونكر بشخص لا يتوقف عن الاتصال به، ما اضطره إلى قطع كلمته خلال المؤتمر الصحفي، قائلاً «يجب أن أرد على زوجتي لأنها لن تتوقف عن الرنين».

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يثير فيها يونكر ضحك الحضور في مؤتمر صحفي كبير، فخلال كلمته بمؤتمر صحفي سابق بالعاصمة البلجيكية بروكسل، رن هاتف المسؤول الأوروبي البارز وقرر الرد أيضًا. وحينها اعتقد يونكر أن زوجته هي المتصلة، لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كانت هي من تتصل. وقرر آنذاك تجاهل المكالمة وعدم الرد، على عكس ما فعله في مؤتمر شرم الشيخ حينما كانت المتصلة زوجته.

في المؤتمر الذي أقيم في يوليو عام 2017 حينما رن هاتفه «نوكيا» قديم الطراز، قال يونكر: «هذه زوجتي، عفوًا». ثم نظر إلى الهاتف وأكمل حديثه: «لا إنها السيدة ميركل».