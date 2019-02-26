مواطنون: قرارات تعكس تلاحم القيادة مع أبناء شعبها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استطلاع: سيد زكي

أعرب مواطنون عن امتنانهم وشكرهم لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على قرار سموّه الكريم باعتماد 32 مليار درهم، لإنشاء 34 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الست القادمة، وتوجيه سموّه برفع سقف راتب مستحقي منح الإسكان من 10 إلى 15 ألف درهم، ورفع قروض مساكن المواطنين في الأحياء السكنية من 800 إلى مليون ومائتي ألف درهم، مؤكدين أن هذه القرارات الكريمة، من شأنها أن تعزز الترابط الأسري والاستقرار النفسي والاجتماعي لجميع المواطنين. وأعربوا عن فخرهم بالقيادة الرشيدة، التي أولت المواطن عناية فائقة، ليس في الاستقرار السكني فقط، لكنهم راعوا جميع جوانب حياتهم.

قال الإعلامي أحمد الغنيمي، إن هذه القرارات ليست غريبة على قادة دولة الإمارات الذين تربوا على يد المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، على العطاء، والعمل على إسعاد شعبه وتحقيق الرفاهية والاستقرار الأسري للجميع، فمثل هذه المبادرات لن تقف، فنحن نتعلم من قادتنا، العطاء وعشق الوطن، فشكراً قادتنا وقدوتنا على البذل والعطاء.

وقال: إن توجيهات الحكومة الرشيدة ومبادراتها، ترسخ مبدأ السعادة لدى شعب الإمارات، وتوفر حياة كريمة للأجيال القادمة.

وأضاف، «كما أن مثل هذه المبادرات والمكرمات الوطنية، تلامس هموم المواطنين، وترفع عن كاهلهم الأعباء، وتسهم في إرساء حياة مستقرة للمواطنين وسعيدة وهانئة لهم».

أكد حمدان محمد الجسمي، أن القرارات جميعها تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتوفير حياة كريمة لأبناء الإمارات، لترسيخ السعادة لديهم، وتوفير حياة كريمة للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن تلك المبادرات القيّمة، تؤكد مبدأ التكافل الاجتماعي للجميع، ولذلك فعندما تُرفع قيمة الدعم السكني للمواطن؛ فهذا يسهم في رفع المعاناة عن كاهل الشباب المقبلين على الزواج، وتشجع على إقبالهم على الزواج، لأن أهم مشكلة في تكوين الأسرة هي السكن، وعندما يتوافر السكن يتغلب على بقية الاحتياجات.

وقال: «لقد غدت دولتنا الحبيبة بالقرارات المعنية بتوفير المسكن المناسب لكل مواطن، نموذجاً يحتذى في تحقيق الاستقرار الأسري والترابط المجتمعي، بما يحقق التنمية وبناء الاقتصاد وتحقيق المزيد من الإنجازات التي يجعلها محط أنظار العالم، مؤكداً أن هذه القرارات والمبادرات، لإضفاء مزيد من السعادة التي يتمتع بها مجتمع الإمارات بشكل عام».

وقال محمد الرئيسي، إن جهود حكومتنا الرشيدة نحو تحقيق الاستقرار السكني، تعكس سعيها الحثيث في مجالات دعم المواطنين، وتحقيق الاستقرار الأسري، وتشجيع الشباب على الاستقرار، مؤكداً أهمية المشاريع والأحياء الإسكانية والبرامج المختلفة التي تعتمدها حكومتنا الرشيدة في القطاعات كافة، خاصة المرتبطة بتوفير السكن وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين وأسرهم، بالتخفيف من أعباء البناء المكلفة، مؤكداً أن تلك المكارم من قادتنا لا تنضب.

وأكد أن هذه القرارات من صفات أهل الكرم والحكمة والرؤية السديدة في تحقيق الأهداف السامية بخلق شعب يلتف حول قيادته للنهوض بالوطن متحدين ومتماسكين، والإعداد لتأسيس جيل من القادة، ليكونوا بمستوى النهضة الضخمة التي انتظمت في مناحي الحياة كلها، ووضعت دولة الإمارات، في مصاف الدول المتقدمة.

وشدد على أن هذه القرارات، تؤكد التواصل المباشر بين القيادة والشعب والعمل على تذليل كافة العقبات والمشكلات التي ربما تواجه الكثير من ارتفاع أسعار مواد البناء.

قال محمد الأحمد، نحمد الله تعالى الذي وهبنا قيادة حكيمة رشيدة، تعمل ليل نهار على راحة وإسعاد وتحقيق الاستقرار الأسري، لتوفير مسكن لكل مواطن، والعمل على إسعاد الشعب الإماراتي ورفاهيته، فهم قدوتنا في العطاء والخير والبذل بكل غالٍ ونفيس في سبيل الوطن، مؤكداً أن مبادرات وقرارات القيادة الرشيدة، دائماً تهدف إلى إسعاد الشعب في كل مناسبة، كما تمثل بارقة خير تبثّ روح الفرح والسعادة في قلوبهم.

وأضاف: جهود قادتنا في توفير المسكن النموذجي والمناسب لكل مواطن، أصبحت نموذجاً يحتذى في تحقيق الاستقرار الأسري والترابط المجتمعي بما يحقق التنمية وبناء الاقتصاد وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تجعلها محط أنظار العالم.

القرارات السامية

أشاد أحمد الجسمي، بجهود القيادة الرشيدة التي تترجم الأقوال إلى أفعال، من أجل إسعاد المواطنين، وتهيئة كل الظروف لتحقيق الاستقرار للأسرة الإماراتية، وتعاضد المجتمع وتوفير كل مقومات العيش الكريم لكل مواطن، لافتاً إلى أن رفع سقف الراتب للحصول على المنحة السكنية، هو دليل على مراعاة القيادة الرشيدة لتحقيق الرفاهية والسعادة للمواطنين، والأخذ بيدهم لبناء حياة، بعيداً عن هموم الديون المتراكمة.

وأفاد بأن مثل هذه المبادرات والقرارات، أدخلت البهجة والسرور في كل بيت إماراتي، كما أسعد أسرهم التي تتطلع إلى الاستقرار، كما أنها أكبر دليل على مدى قرب القيادة الرشيدة، من الأمور التي تشغل بال المواطنين. وهي حقاً أضفت عليهم الكثير من الفرحة، لما لها من بالغ الأثر في دفعهم على مواصلة حياتهم بشكل مستقر وآمن، في ظل توفير الحكومة الرشيدة كل متطلبات الحياة الكريمة للمواطن، من سكن ودعم.

وأضاف «لا أملك إلاّ أن أشكرهم على إطلاق مثل هذه القرارات السامية، التي تهدف، وبشكل أساسي، إلى توفير الحياة الكريمة، وأرفع أكف الدعاء بأن يطيل الله تعالى في أعمارهم، ويجعلهم ذخراً لهذا الوطن الغالي».