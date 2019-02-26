الزمالك يواصل النزيف إفريقياً.. ويوقف كهربا لسوء السلوك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفلت الزمالك المصري من هزيمة محققة على أرضه ووسط جمهوره، على يد ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي، حيث تعادل معه 1-1 في اللحظات الأخيرة، باستاد برج العرب، لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة، ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، ليواصل الزمالك إخفاقه للمباراة الثالثة على التوالي بدور المجموعات.

وتقدم تياجو أزولو للفريق الأنجولي، في الدقيقة 60، بينما تعادل يوسف أوباما للزمالك، في الدقيقة (90+4).

وبذلك، واصل الزمالك تذيل ترتيب مجموعته، برصيد نقطتين فقط، بينما رفع بترو أتلتيكو رصيده إلى 4 نقاط، في الوصافة، أمام نصر حسين داي الجزائري، صاحب نفس الرصيد، بينما يتصدر المجموعة جورماهيا الكيني، ب6 نقاط.

ويعاني الزمالك من تذبذب نتائجه محلياً أو إفريقياً، وكان الفريق الأبيض قد سقط أمام جورماهيا الكيني بنتيجة 4-2 خارج أرضه، قبل أن يتعادل بملعبه في مباراتين متتاليتين بنتيجة 1-1 أمام نصر حسين داي وبترو أتلتيكو الأنجولي.

وقرر مجلس إدارة الزمالك ايقاف محمود كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض لأجل غير مسمى مع تغريمه 300 ألف جنيه ،بسبب التطاول والبصق على الجمهور إضافة إلى الشجار الذي نشب بينه وبين زميله يوسف أوباما . وجمد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، ملف الكونفيدرالية بشكل مؤقت للتركيز على مواجهة مصر للمقاصة غدا في ربع نهائي كأس مصر، التي يأمل من خلالها التأهل إلى نصف النهائي.