«إقامة دبي» تستعرض مستقبل تجربة المسافر في الإمارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار، شاركت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في فعاليات الشهر من خلال «متحف مستقبل إقامة دبي» الذي جاء لدعم وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الحدث الكبير بمشاريع مبتكرة و ذكية تستشرف المستقبل، وتستعرض مستقبل تجربة المسافر في الإمارة.

زار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات خلال افتتاح أسبوع الابتكار لإمارة دبي المتحف، واطلع على أحدث الابتكارات التي يعرضها مركز الابتكار والإبداع في إقامة دبي من خلال متحف مستقبل إقامة دبي.

وقال اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «إن إطلاق متحف مستقبل إقامة دبي خلال فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2019 جاء من منطلق مئوية الإمارات 2071 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، التي تشكّل خريطة واضحة للعمل الحكومي الطويل المدى لتعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة».

وأضاف أن المتحف سيتيح لرواده تجربة تفاعلية ذكية تمكنهم من ​​ التجول في عالم افتراضي يستعرض مستقبل تجربة المسافر في مدينة دبي، مشيراً إلى أن المتحف يحتوي على عدة منصات ابتكارية وذكية.