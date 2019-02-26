«ما زال الثلج يسقط» يفتتح « دبا للمسرح» غداً

التفاعل والاستقطاب الدرامي بين شخصيتين على خشبة المسرح هو الإطار الذي ستدور فيه فعاليات مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي في دورته الرابعة، الذي تنظمه إدارة المسرح في دائرة الثقافة في الشارقة، خلال الفترة من 27 من فبراير الجاري إلى 3 مارس 2019، في المركز الثقافي لمدينة دبا الحصن، وقد تم الإعلان صباح أمس عن ذلك، وعن تفاصيل المهرجان والخطوط العامة له، في مؤتمر صحفي في قصر الثقافة في الشارقة، تحدثت من خلاله مريم المعيني رئيسة اللجنة الإعلامية للمهرجان، وعائشة الحوسني منسقة المهرجان، وحضره أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح، وعدد من الإعلاميين.

وأبرزت المعيني في كلمتها في المؤتمر أن هذا المهرجان يأتي ضمن سلسلة من المهرجانات المتنوعة التي تديرها إدارة المسرح، وقالت: «ثمة مهرجانات عديدة في الشارقة وفي كل مناطقها، ففي المنطقة الوسطى هناك مهرجان المسرح الصحراوي، والذي يتيح للجمهور أن يخرجوا من نمط العلبة الإيطالية إلى فضاء صحراوي يستحضر القيم الأصيلة ويوظفها مسرحيا في فضاء طبيعي مفتوح، وفي كلباء هناك مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، والذي يتيح الفرصة ليس فقط لأبناء كلباء بل لكل المناطق الأخرى، ويفتح المجال للشباب الموهوبين بغية ترسيخ مواهبهم وتطويرها لتصل الاحترافية، وفي خورفكان هناك مهرجان اليوم الواحد، والذي نسعى فيه إلى أن يشهد الجمهور احتفاليات مسرحية مفتوحة وقريبة من الكرنفالية، وها نحن الآن مع مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي في دورته الرابعة، والذي سيضم ضمن فعالياته مجموعة مختارة من العروض المسرحية، وإضافة لكل تلك المهرجانات هناك مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي».

وأكدت المعيني في كلمتها أن الهدف الذي تسعى له دائرة الثقافة وإدارة المسرح تحديدا هو تقريب المسرح للجمهور وتقريب الجمهور للمسرح، لتكتمل بذلك معادلة الفرجة الممتعة والمفيدة.

الحوسني بدورها أوضحت تفاصيل الفعاليات التي ستقام في مهرجان دبا الحصن، واستعرضت العروض المشاركة فيه، والندوات النقدية التي ستقام موازاة معها، إضافة للورش التدريبية التي تنظم في إطار تلك الفعاليات.

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يشارك في المهرجان خمسة عروض من الإمارات، وفلسطين، والكويت، ومصر، وسلطنة عمان، حيث تمثل فرقة مسرح خورفكان الإمارات بمسرحية «ما زال الثلج يسقط» من تأليف وإخراج حافظ أمان، وهو عرض الافتتاح، وفي اليوم الثاني يشهد الجمهور المسرحية الفلسطينية «المغتربان» التي تقدمها فرقة مسرح نعم، وهي معدة عن نص «المهاجرون» لسلافومير مروجك، وأعدها جورج إبراهيم ويخرجها إيهاب زاهدة، أما اليوم الثالث فسيعرف تقديم المسرحية الكويتية «الزبون الصعب» لفرقة المسرح الكويتي وهي من تأليف ماكس رينيه وإخراج سعود القطان، وفي اليوم الرابع تقدم فرقة المعهد العالي للفنون المسرحية بمصر مسرحية «الرجال لهم رؤوس» من تأليف محمود دياب وإخراج سماح السعيد، وتأتي المسرحية العمانية «تفاصيل الغياب» لفرقة الصحوة المسرحية، في اليوم الخامس والأخير، وهي من تأليف فهد ردة الحارثي وإخراج سعيد أسعد عامر.

وسيشارك في الندوات النقدية عدد من الباحثين والمخرجين هم الباحث والمخرج الجزائري عبد الناصر خلاف، والمخرج العراقي حازم كمال الدين، والممثل والمخرج العراقي فاروق صبري، والناقدة المصرية ضحى الورداني، والممثل والمخرج الإماراتي عبد الله مسعود.

وسيشهد المهرجان تنظيم ثلاث ورش تدريبية موجهة لمنشطي المسرح في مدارس الشارقة وهي: «ورشة ( تصميم الاستعراض في المسرح المدرسي)، ويشرف عليها مناضل عنتر، وورشة ( التمثيل الصامت في مسرح الصغار) من إشراف سماء إبراهيم، و(توظيف الأراجوز في المسرح المدرسي) تحت إشراف نبيل بهجت،

كما سيتم تنظيم الدورة ال16 من ملتقى الشارقة للمسرح العربي المكرس لتفعيل حركة البحث المسرحي في إطار المهرجان، ويأتي هذه السنة تحت عنوان«المسرح العربي والمجايلة: التواصل والتقاطع»، وذلك في يومي 2 و3 مارس، بمشاركة عدد من الباحثين والمسرحيين العرب هم: إبراهيم سالم ونبيل المازمي من الإمارات، وفهمي الخولي وطارق الدويري ومحمد رفعت يونس من مصر، وعبد الكريم عبود، وصميم حسب الله، ومهند كريم من العراق، وأحمد السلمان من الكويت، وكمال خلادي وعبد العالي السراج من المغرب، وميني باب أمين من موريتانيا، ووطفاء حمادي من لبنان، وحافظ زليط من تونس.