قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين في قصف مدفعي بجبهة نهم

اسماء السيد - صنعاء: لقي عدد من عناصر الحوثي المدعومين من إيران مصرعهم الليلة الماضية في قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني اليمني في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وقال موقع (سبتمبر نت) الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية: إن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتعزيزات الميليشيا في منطقة "قرن الذياب"، مخلفة قتلى وجرحى في صفوفها، ودمّرت عدداً من الآليات التابعة لها.

وأشار الموقع إلى أن قوات الجيش الوطني اليمني أحبطت أمس محاولة تسلل للميليشيا في منطقة حريب نهم عقب معارك تكبدت خلالها الأخيرة قتلى وجرحى في صفوفها.