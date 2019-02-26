اسماء السيد - صنعاء: لقي عدد من عناصر الحوثي المدعومين من إيران مصرعهم الليلة الماضية في قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني اليمني في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.
وقال موقع (سبتمبر نت) الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية: إن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتعزيزات الميليشيا في منطقة "قرن الذياب"، مخلفة قتلى وجرحى في صفوفها، ودمّرت عدداً من الآليات التابعة لها.
وأشار الموقع إلى أن قوات الجيش الوطني اليمني أحبطت أمس محاولة تسلل للميليشيا في منطقة حريب نهم عقب معارك تكبدت خلالها الأخيرة قتلى وجرحى في صفوفها.
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين في قصف مدفعي بجبهة نهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.