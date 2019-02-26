دبي - بواسطة محمد فارس © نوكيا الجديد بـ 5 كاميرات خارقة.. صور وأسعار ومواصفات نوكيا بيور فيو 2.. الصورة من جي إس إم آرينا

القاهرة – مصراوي:

لم تفوت نوكيا الفنلندية فرصة مشاركتها في المؤتمر العالمي للهواتف الذكية في برشلونة دون الإعلان عن تأكيد عودتها القوية إلى السوق العالمية، بالكشف عن هاتف جديد يمتلك مزايا مذهلة.

هاتف نوكيا الجديد، يحمل اسم "بيور فيو"، ويتضمن 5 كاميرات تعمل في نفس الوقت، لتقدم صورا فائقة الجودة بدقة تصل إلى 240 ميجابكسل. © نوكيا بيور فيو 5 نوكيا بيور فيو 5

وحسب تقرير نشرته "ديلي ميل" البريطانية، فإن الكاميرات الخمسة في "بيور فيو" تحتوي على أجهزة استشعار تتميز بالقدرة على امتصاص الضوء بمعدل أكثر من 10 أضعاف الهواتف الأخرى. ووصفت الصحيفة هذه الكاميرات بأنها خارقة. © نوكيا بيور فيو 3 نوكيا بيور فيو 3

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ويعتمد الهاتف على تقنية الذكاء الصناعي لدمج البيانات الواردة من الكاميرات الخمس، للحصول في النهاية على صورة فائقة الدقة والنقاء.

يأتي الهاتف بشاشة أوليد مقاسها 5.99 بوصة، بدقة فائقة تبلغ 538 بكسل، مزودة بطبقة حماية كورننيج جوريلا 5، مع معالج سناب دراجون 845 ثماني الأنوية، وذاكرة عشوائية رام 6 جيجا وذاكرة تخزين 128 جيجا، مع بطارية 3320 مللي أمبير. © نوكيا بيور فيو 4 نوكيا بيور فيو 4

وعلى الرغم من هذه المزايا، فإن الهاتف سيباع بسعر أقل من المنافسين الكبار، إذ يعادل سعره نحو 12250 جنيها مصريا.