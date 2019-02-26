شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية: القبض على داعشي في جزيرة الرمادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على أحد الإرهابيين الذين كانوا يعملون كعناصر أمنية لدى تنظيم "داعش" الإرهابي بكمين في جزيرة الرمادي.

وذكر بيان للمديرية - نقلته قناة (الإخبارية) العراقية - أن مفارز الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 10 وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة 39 تمكنت من الإطاحة بأحد الإرهابيين بعد استدراجه لكمين محكم نصب له في منطقة "البو ذياب" شمال الرمادي.

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وأضاف البيان، أن هذه العملية جاءت استمرارًا في تعقب وملاحقة الفلول الإرهابية المتبقية من خلايا "داعش