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صحيفة الخليج الالكترونية
فيما وصفته وسائل إعلام مغربية محلية بـ” الفضيحة ” ، تسببت شركة الخطوط الملكية المغربية في فقدان أمتعة ثلاثة مصورين كانوا رفقة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، في الزيارة الملكية التي يقومان بها للمغرب بحسب ما أفاد موقع “أشكاين”
فبعد تأخير رحلة وصولهما إلى المغرب عن موعدها الرسمي، تسببت الشركة أيضا في اختفاء أمتعة الصحفيين المصورين المرافقين للأمير وزوجته، حيث عبر هؤلاء عن غضبهم في تدوينات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر .
وقال “ماركر كوثر” وهو أشهر المصورين الخاصين بالعائلة الملكية البريطانية:” خدمة مشكوك فيها من الخطوط الجوية الملكية المغربية والخطوط الجوية البريطانية وايبيريا خلال الزيارة الملكية للمغرب” مضيفا:” أن سبعة إعلاميين من مختلف المنابر الإعلامية من بينها قناة البي بي سي، فقدوا حقائبهم، وواصل خمسة منهم الرحلة بدونها، كما أن شركة لارام ترفض إعطاءهم مراجع أمتعتهم المفقودة.”
فيما قال روكي وهو من أشهر المصورين البريطانيين «”مرت ثلاثة أيام ومازالت بدون أمتعة، شركة لارام تتحمل المسؤولية القانونية، لأنها لا تتوفر على تقرير عن الأمتعة المفقودة، لحد الساعة.
وتفاعل مع تدوينة المصورين العديد من النشطاء والصحفيين الذين قدموا شهاداتهم أيضا في تعاملهم مع الشركة ، معبرين عن استيائهم من سوء التدبير والتواصل مع الزبائن و المسافرين .
كانت هذه تفاصيل خبر #المغرب.. ضياع ملابس الوفد الإعلامي المرافق للأمير هاري وزوجته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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