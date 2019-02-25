شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من رسالة احتيال جديدة عبر تطبيق «واتساب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذَّر الخبير التقني ياسر الرحيلي، اليوم الاثنين، من رسالة احتيال يتم تداولها عبر تطبيق التراسل الاجتماعي “واتساب”.

وقال: الرحيلي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “احذر من حيلة تُستخدم الآن في اختراق واتساب، حيث تصلك رسالة تدعي أنها خصم لبندة، ويطلب منك الكود الذي يصلك على شكل رسالة نصية لتفعيل الخصم”.

وأضاف: “طبعاً الكود الذي يصلك في الرسالة النصية هو كود تفعيل الواتساب فاحذر أن تنخدع وترسله له”.