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الان تتابع ليدي غاغا تنهار بالبكاء في كواليس الأوسكار 2019 (صور) والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
انهارت النجمة العالمية ليدي غاغا، بكاء، خلال حفل جوائز الأفضل “أوسكار 2019″، بعد حصول غاغا على جائزة أفضل موسيقى أصلية عن الأغنية التي كتبتها Shallow في فيلم A Star Is Born.
انهيار غاغا، بكاء، جاء بعد أن تأثرت كثيرًا عقب فوزها بجائزة أوسكار 2019، لأول مرة في حياتها، قبل أن تعود إلى الحفل وتظهر الجائزة لزميلها في العمل والمخرج برادلي كوبر.
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