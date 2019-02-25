وباء قاتل يهدد الملايين بالعالم.. علماء يحذرون من «المرض إكس»

حذر علماء من وباء قاتل أطلقوا عليه "المرض إكس"، من شأن انتشاره أن يقضي على الملايين من البشر على غرار "الإنفلونزا الإسبانية"، التي تسببت بوفاة ما يقارب خمس سكان الأرض.

وتنبأ العلماء بتوقيت وكيفية ظهور سلالة المرض القاتل، والاستعداد لمواجهة الوباء الذي لم يظهر حتى الآن.

وهناك مخاوف من تطور فيروس الإنفلونزا بطريقة تضع حتى الأصحاء في دائرة الخطر، بشكل يشابه تفشي الإنفلونزا الإسبانية سنة 1918، الذي كان صغار السن والأصحاء على قائمة ضحاياه البالغ عددهم 100 مليون، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "صن" البريطانية.

فيما تميزت الإنفلونزا الإسبانية باستغلالها للنظام المناعي للجسم، وتوليد ما يعرف بـ"العواصف السيتوكينية" التي تسبب تلفا خطيرا بالأعضاء في المرضى الذين يعانون من صدمة التهابات قوية.

وتعتبر من المخاطر المرتبطة بـ"المرض إكس" سرعة انتشاره التي قد تجرى بسهولة عبر الهواء، هذا إلى جانب إمكانية انتقاله، إن تطور من الإنفلونزا، بين أصناف أخرى من الكائنات مثلما حدث مع إنفلونزا الطيور.

وقال الدكتور جوناثان كويك رئيس مجلس الصحة العالمي، إن الاتصال بين البشر يجعل تفشي المرض "أكثر خطورة".

وأضاف: "تنبع مخاوفنا الكبرى من انبثاق الفيروس من الحيوانات وانتقاله إلى البشر، لأن ذلك سيكون كفيلا في تسجيل وفيات محققة بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10 في المئة لدى المصابين فيه، لعدم استجابتهم للأدوية المتوفرة حاليا لعلاج مثل تلك الأعراض، وغياب لقاح فعال بالإضافة إلى صعوبة إجراء أي تشخيص سريع".

فيما حذرت منظمة الصحة العالمية العالم في السنة الماضية من أن الظروف "مواتية" لانتشار "المرض إكس"، وقالت في بيان: "لدينا مؤشرات بأن وباء خطيرا يمكن أن يتسبب بمرض مميت بشري غير معروف، محتمل الظهور".

فيما قال المستشار العلمي للمنظمة، جون آرني روتنجن تعليقا على البيان: "يطلعنا التاريخ أنه من المرجح أن يكون تفشي هذا المرض كبيرا وعلى نحو لم تشهده البشرية من قبل"، مضيفا: "علينا الإعداد والتخطيط لنكون مستعدين من حيث اللقاحات المضادة وتشخيص الحالات".