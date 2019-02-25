توقعات #الطقس غدا: #رياح وأتربة ورؤية محدودة على عدة مناطق

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الخليج - واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن طقس غد الثلاثاء- نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن تلك المناطق هي: تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم، وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
وأضافت أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا، والفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق، وعلى مرتفعات الباحة وعسير وجازان، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية، تتحول على الجزء الشمالي من جنوبية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
أما الخليج العربي، فرياحه السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.
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