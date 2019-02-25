شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تلزم شركة وجبات سريعة بإزالة إعلان دواجن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ألزمت الھیئة العامة للغذاء والدواء شركة وجبات سريعة كبرى بإزالة إعلان لھا، حيث تضمن خلو دواجنھا من ھرمون النمو. وأوضحت الهيئة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ذلك يعد بمثابة تضليل للمستھلك. وأضافت ھیئة الغذاء والدواء، أن اللوائح الفنیة السعودية الخلیجیة تنص على خلو جمیع أنواع الدواجن في المملكة من ھرمون النمو.

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