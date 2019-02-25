انت الان تتابع السودان.. عمر البشير يعيّن وزيرًا جديدًا للمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، قرارا بتعيين وزيرًا جديدًا للمالية، وذلك بعد يومين من خطابه السياسي، الذي أعلن فيه فرض حالة الطوارئ لمدة عام، وتأجيل التعديلات الدستورية، حيث كلَف البشير بموجبه وزير الدولة مصطفى يوسف حولي، بمهام وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، وذلك بعد يوم من فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد، وحل حكومة الوفاق وحكومات الولايات، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية. وجدّد البشير، دعوته إلى المعارضين للجلوس على طاولة الحوار لتجنيب الوطن المصائب.
وتابع: "أقول للشعب، للموالين منهم والمعارضين وحملة السلاح، أدعوكم للتحرك للأمان من أجل الوطن، وأرفع النداء من منصة قومية للشباب والنساء، وكل قطاعات الشعب الكريم.. إن الوطن في أشد الحاجة لتوحدكم وتآزركم ولطاقتكم، لحوار وطني يحفظ الوطن ويطوّر الحياة السياسية والاقتصادية فيه"وأطلقت السلطات السودانية، أمس،
وتابع: "أقول للشعب، للموالين منهم والمعارضين وحملة السلاح، أدعوكم للتحرك للأمان من أجل الوطن، وأرفع النداء من منصة قومية للشباب والنساء، وكل قطاعات الشعب الكريم.. إن الوطن في أشد الحاجة لتوحدكم وتآزركم ولطاقتكم، لحوار وطني يحفظ الوطن ويطوّر الحياة السياسية والاقتصادية فيه"
وأطلقت السلطات السودانية، أمس، سراح 11 شخصًا من قادة المعارضة، الذين تم اعتقالهم يوم الخميس الماضي.
واعتقل الأمن السوداني 25 من قادة المعارضة أثناء محاولتهم الخروج في موكب دعا له تجمع المهنيين غير رسمي، الخميس الماضي، للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بإسقاط النظام، ومن المقرر أن ينظّم تجمع المهنيين وقوى التغيير والحريّة، اليوم، مواكب مركزية في مدينتي الخرطوم وأم درمان، في تحدٍ لإعلان حالة الطوارئ
كانت هذه تفاصيل خبر السودان.. عمر البشير يعيّن وزيرًا جديدًا للمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.