شكرا لقرائتكم النائب يعقوبيان تدعو الوزير باسيل إلى القضاء: لرفع السرية المصرفية عن حساباتك وحسابات عائلتك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعتين في 25 فبراير 2019 - اخر تحديث في 25 فبراير 2019 / 20:06

توجّهت النائب بولا يعقوبيان في تغريدة عبر "تويتر" إلى وزير الخارجية جبران باسيل بالقول: "قدمتُ إخباراً بك بعد تغريدتك، في كانون الثاني (يناير) 2018 فلم تلتفت للقضاء! وفيها: "قد يضحك علينا البعض لأنّنا نسعى لنجمع مئة دولار من ألف شخص في الشهر لنحصل على مئة ألف دولار شهريًّا، لأنّي أعرف أنّ هذا الرقم هو أقلّ من حصة فريق معيّن من البواخر وآخر من بواخر النفط، والتزام طريق أو مطار أو مرفأ أو خدمة اتصالات أو طبع بطاقات". إلى "أنّني قدّمت إخبارًا بك بعد تغريدتك، فلم تلتفت للقضاء".



وسألت: "عن أيّ فريق كنت تتحدّث؟ من لزّم البواخر وأصرّ عليها؟ من أصرّ على إبقاء وزارة الطاقة 10 سنوات رغم الفشل؟. إلى القضاء مع دعوتي لك برفع السرية المصرفية عن حساباتك وحسابات عائلتك"، مبيّنةً أنّ "الإخبار سيتحوّل إلى ملاحقة شاملة، مع تفاصيل عمل شركة "كارادنيز"". وأرفقت تغريدتها بهاشتاغ "بكفي".

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي لباسيل أنه "ردا على الأكاذيب التي وردت على لسان النائب بولا يعقوبيان في برنامج "صار الوقت" الذي عرض على شاشة تلفزيون الـMTV في 21 شباط (فبراير) الجاري، والتي وجّهت فيها للوزير باسيل اتهامات افترائية لا أساس لها، تعلم هي سلفاً أنه بريء منها، وسردت معلومات مختلقة لا صحّة لها حول فساد مزعوم يتعلق بقضية البواخر، كلف الوزير باسيل وكيله القانوني اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية أمام القضاء لتبيان الحقيقة وفضح أكاذيبها".