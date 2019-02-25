شكرا لقرائتكم لقاء "سيدة الجبل": لرفع وصاية إيران والعبور الى دولة مدنية وفق "الطائف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 25 فبراير 2019 - اخر تحديث في 25 فبراير 2019 / 19:25

أكد "لقاء سيدة الجبل" أن "لبنان يعبر بهدوء إلى دولة يحكمها فريقٌ على قاعدة موازين قوى بدلاً من العبور إلى دولة يحكمها القانون والدستور".



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وقال في بيان: "لقد انتقل لبنان من حُكم المارونية السياسية التي واجهها اعتراض وطني حتى الوصول إلى الحرب الأهلية، ومن حُكم السنّية السياسية التي عارضتها شريحة حتى اغتيال الرئيس رفيق الحريري لنصل اليوم إلى حكم الشيعية السياسية".

واعتبر اللقاء "ان ما تعيشه الطبقة السياسية اليوم من ذمّية لم يسبق أن شهدناها هو عملٌ مخجل، وندعو الجميع، حتى الذين يشاركون في حكومة "حزب الله"، إلى الانتباه أن هذه السلطة الحاكمة اليوم لا تمثّل طموح اللبنانيين وقد تُدخل لبنان في مواجهة مع العالم العربي والعالم".

ولفت الى "ان معارضة الشيعية السياسية لا يكون من خلال إعادة إنتاج ثنائيات طائفية أو أحاديات، لكن من خلال إطلاق معارضة وطنية مدنية سلمية ديموقراطية تهدف إلى رفع وصاية ايران والعبور إلى دولة مدنية وفقاً لاتفاق الطائف والدستور".

حضر الاجتماع: فارس سعيد، ايلي الحاج، اسعد بشارة، انطوان قسيس، ايلي حاطوم، ايلي قصيفي، بهجت سلامه، توفيق كسبار، حُسن عبّود، ربى كبارة، سامي شمعون، سناء الجاك، سيرج بو غاريوس، طوني حبيب، غسان مغبغب، ومياد حيدر.