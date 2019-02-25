شكرا لقرائتكم فضل الله: لدينا مستندات رسمية عن أموال ضاعت اذا سلكت مسارها القانوني... ستحاسب رؤوس كبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 25 فبراير 2019 - اخر تحديث في 25 فبراير 2019 / 19:16

أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله "ان تصحيح حسابات الدولة هو من أجل استقامة المالية العامة للدولة وقطع الحساب ثم إنجاز الموازنة". ولفت في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي، الى ان "سبق وأشرنا الى ضرورة ايداع الحسابات الرسمية لدى المجلس النيابي، وكان رئيس المجلس نبيه بري متجاوبا بشكل سريع، وطلب من وزير المال ان يضع التقرير النهائي في عهدة المجلس ليبنى على الشيء مقتضاه". وقال: "في العام 2010 تبين أن الحوالات كانت تقيد ثم تلغى ثم يعاد قيدها والحسابات الدائنة تصبح مديونة وهناك أموال طائلة ضاعت".



وتابع: "ما أطرحه هو مستندات ووثائق رسمية، وإن سلكت مسارها القانوني الصحيح، ستؤدي الى محاسبة رؤوس كبيرة تمارس السياسة حتى اليوم"، لافتا الى ان "هناك الآلاف من المستندات، وهي موجودة في وزارة المال. وقد أبلغنا وزير المال انها ستحول الى ديوان المحاسبة".

وأكد فضل الله ان هذا الملف هو واحد من أهم ملفات المال العام في الدولة"، متسائلا "هل يعقل أن حساب مصرف في العام 2006 يتم تصحيحه في العام 2010؟".

وأعلن "ان هناك ملايين الدولارات التي كانت تأتي بشكل هبات بعد حرب تموز(يوليو 2006)، ولكن لا تسجل وفق الأصول بل لحساب الهيئة العليا للإغاثة"، مشيرا الى ان "المال الذي جاء إلى لبنان كان يكفي لأضرار الحرب وللقيام بالبنى التحتية، وأنا مسؤول عن كلامي ولكن أين اختفى هذا المال؟". وقال: "من أخذ المال العام أخذه لجيبه الخاص وهناك مسؤولية على مجلس النواب ومجلس الوزراء والقضاء. ومن يعرف كيف صرفت هذه الأموال فليقل لنا وليقم القضاء بدوره ومسؤولياته في الدفاع عن المال العام".

واكد ان الشعب هو من يتحمل المسؤولية لانه انتخب نوابا سكتوا عن هذه الملفات. ولا تحاولوا الدفاع عن سياسي أو آخر، فالأموال التي أخذت ذهبت إلى جيوبهم هم بطونهم ملآنة وأنتم بطونكم خاوية"، معتبرا ان "هناك فوضى منظمة ومتعمدة لتضييع الاموال".

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كنعان: سنذهب بملف التوظيف حتى النهاية

من جهته أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اثر اجتماع اللجنة "اننا تسلمنا ملف التوظيف وسيبقى مفتوحا وسنتعمق ونتابع هذا الملف الذي يخضع لنظام الموظفين والمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب. أرسينا اليوم معايير وعناوين سنتابع على أساسها درس الملف لمعرفة القانوني وغير القانوني منه". واوضح ان "المادة 21 من سلسلة الرتب تنص على منع جميع أنواع التوظيف والتعاقد، وعلى إجراء الحكومة مسح شامل لملاك الدولة لمعرفة الحاجات، وهي لا يجوز ان تكون انتخابية وطائفية و"تنفيعة". وأعلن ان "أول ما سنتحقق منه لناحية التوظيف ما بعد العام 2017 هو لحظ الوظيفة في الملاك وشغورها والحاجة اليها وتوافر الاعتماد لها".

وأشار الى "التحايل على القانون في ملفات أخرى، أوصلت إلى 80 بليون دين". واكد ان "الكتل النيابية مدعوة لترجمة الأقوال الى أفعال وعدم إيجاد التبريرات عندما نصل إلى الحقيقة". وقال: "من غير المقبول أن هناك إدارات ووزارات وبلديات لم تتجاوب مع طلبات أجهزة الرقابة بالحصول على أعداد التوظيفات ما بعد آب(اغسطس) 2017"، مشيرا الى "ان عدد المفتشين الماليين في كل لبنان لا يتجاوز العشرة فهل يجوز ذلك"، مؤكدا "ان المطلوب هو تفعيل اجهزة الرقابة وان تعطى الصلاحيات للقيام بدورها". وأوضح ان "التقرير النهائي للتفتيش المركزي يتحدث عن 4695 موظفا من آب 2017 وحتى اليوم"، معتبرا "ان التعاقد الذي حصل يمكن ايقافه لأنه لا يعطي صفة دائمة للموظفين الذين جرى ادخالهم". وأعلن "ان هناك مواد إصلاحية في قانون السلسلة لا يقرأها أحد، والمشكلة في الهدر وبالسياسيين الذين يحشون الملاك التربوي وغير التربوي بتوظيف سياسي". وقال: "سنستوضح في جلسة الغد للجنة المال من وزارة التربية الأرقام التي تضمنها تقرير التفتيش حولها، وأي توظيف يجب ان يكون تحت سقف القانون والحاجات".

وشدد على "اننا سنطبق القانون في ملف التوظيف، ولا أحد يمون على لجنة المال في هذه المسألة، وسنقول عبر الإعلام عمن لا يلتزم بما يعلنه من رغبة في وقف الهدر ومكافحة الفساد"، وقال: "سنذهب بملف التوظيف حتى النهاية وسنطبق كل ما يجيزه لنا القانون، وهناك مسؤولية على الكتل فلا يمكن ان ترفع شعار الاصلاح وتغطي في الوقت عينه من يخالفه".

وكانت لجنة المال والموازنه التأمت في جلستها الاولى في مجلس النواب لمناقشة تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية في شأن التوظيف والتعاقد في القطاع العام خلافا لقانون السلسلة.

وأفيد ان رئيس هيئة التفتيش جورج عطية حمل معه الى مجلس النواب اعدادا اضافية تلقاها من البلديات اضيفت الى 4437 عدا القوى الأمنية.