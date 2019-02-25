شكرا لقرائتكم موسكو تعرض نشر الشرطة العسكرية الروسية" في المنطقة العازلة بين تركيا وسورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - سامر إلياس | منذ 6 ساعات في 25 فبراير 2019 - اخر تحديث في 25 فبراير 2019 / 16:51

بعد أيام على تأكيد واشنطن الإبقاء على مئتي جندي في شمال شرقي سورية كقوة لحفظ السلام، والطلب من الحلفاء الأوروبيين دعم هذه الخطوة، عرضت موسكو نشر عناصر من الشرطة العسكرية الروسية في "منطقة عازلة" على الحدود بين سورية وتركيا بالاستفادة من تجارب سابقة في مناطق خفض التصعيد. ورداً على العرض الروسي قال مصدر قيادي في "مجلس سورية الديموقراطية" (مسد) إن "العرض تأخر كثيراً"، مشدداً على أن "قوة سحفظ سلام دولية أكثر أمناً للمنطقة"

وفي المقابل جددت تركيا إصرارها على أنها صاحبة الحق بالانتشار في "المنطقة الآمنة" لأنها تقع على حدودها، ومع إشارتها إلى أهمية "اتفاق أضنة" لمحت إلى أنها لا تريد إعطاء شرعية لا يستحقها نظام الرئيس بشار الأسد. ومع اكتظاظ المخيمات في شرقي الفرات مع نزوح آلاف المدنيين وعدد من مقاتلي "داعش" من الباغوز، جددت "قوات سورية الديموقراطية" "قسد" مناشدة "الدول المعنية" استعادة مواطنيها وتحمل مسؤولياتها تجاههم مع تزايد العبء على هذه القوات. كما سلمت "قسد" دفعة جديدة من مقاتلي "داعش" وعائلاتهم.

في مقابلة مع "التلفزيون الفيتنامي" وتلفزيون الصين المركزي، و"فينيكس" قبيل زيارته للصين وفيتنام، نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "وجود أي مخططات لعملية روسية تركية إيرانية مشتركة في سورية"، ومع إشارته إلى أن "روسيا وإيران تعمل على أراضي سورية بدعوة من الحكومة السورية الشرعية، أعرب لافروف عن تفهمه من "قلق تركيا على أمنها"، على رغم اعتراض الحكومة السورية على وجود الأتراك على أراضيها.



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وانتقد لافروف أعمال الولايات المتحدة في شمال شرقي سورية، وقال إنها "افتعلت العديد من المشاكل بالاعتماد على الأكراد الذين بدأو بالسيطرة على أراضي العرب ما أثار حساسية وقلق تركيا"، وزاد: "ربما كان هدف واشنطن خلق المزيد من المشاكل حتى يتسنى لها لاحقا قيادة العملية كما يحلو لها".

وأكد الوزير الروسي أن قضية الحدود بين سورية وتركيا نوقشت في قمة سوتشي الأخيرة، إضافة إلى "قلق أنقرة من إستخدام الحدود من قبل عناصر إرهابية متشددة"، لكن لافروق أشار إلى أنه "لا يوجد إجماع روسي تركي وفهم مشترك بشأن أي من الأكراد إرهابيون.. لدى تركيا موقف استثنائي، ونحن نفهم قلقهم، إلا أنه يجب فصل القمح عن الزؤان والنظر في موضوع اي من الفصائل الكردية تعّد متطرفة فعلاً وتشكل خطراً على أمن تركيا..".

ومع إشارته إلى أنه تم التطرق في قمة سوتشي الأخيرة إلى الحديث "انشاء منطقة عازلة على اساس اتفاق أضنة الموقع بين تركيا وسورية في 1998 الذي ينص على على التعاون في انهاء التهديدات الإرهابية على الحدود المشتركة، بما في ذلك إمكانية عمل الجانب التركي في مواقع معينة من الحدود داخل الأراضي السورية". وأعاد الوزير الروسي التذكير إلى أن بلاده تملك تجارب سابقة حين تم نشر الشرطة العسكرية الروسية عقب توقيع اتفاقيات وقف إطلاق النار، والالتزام بمناطق خفض التصعيد، مؤكداً أن "هذه الإمكانية تبقى موجودة للمنطقة العازلة المذكورة، وأشدد على ان العسكريين حالياً يشارفون على الانتهاء من تفاصيل الاتفاق مع الأخذ بعين الاعتبار موقف دمشق وانقرة". وفي المقابل قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أي منطقة آمنة ستقام في سورية على الحدود التركية، لا بد أن تكون تحت إشراف بلاده.

وفي تصريحات محطات تلفزية محلية، قال إن بلاده "لن تسمح بأن تكون الأراضي السورية ملاذاً آمناً للمنظمات الإرهابية، عقب الانسحاب الأميركي". وفي إشارة إلى امكانية العمل وفق اتفاق أضنة، أكد أردوغان أن الاتفاق "يتيح لتركيا في شكل صريح ملاحقة المنظمات الإرهابية داخل الأراضي السورية"، لكنه جدد القول إن بلاده لا تستطيع أن تضفي على الأسد شرعية لا يستحقها.

وتعليقاً على العرض الروسي بنشر الشرطة العسكرية الروسية على الحدود السورية التركية قال رئيس حركة "تحرير الوطن" العقيد فاتح حسون، إن "روسيا تهرول ليكون لها دور في منطقة شمال شرقي الفرات"، موضحاً في اتصال مع "الحياة" أن ا"لولايات المتحدة لاتزال توّصف المنطقة اصطلاحاً بأنها منطقة آمنة، ولاتزال فحوى تصريحاتها تدل بأن هناك تقارباً يحدث بين نظرتها ونظرة تركيا لهذه المنطقة". ورأى حسون أن التصريحات الأميركية الأخيرة تنسف أي حديث سابق عن انسحابها من سورية، مشيراً إلى أن "إبقاء 200 مقاتل أميركي من أجل المنطقة الآمنة يعني وجود أضعافهم يقومون بتأمين الخدمات لهم من جهة التأمين العملياتي والأمني والجوي واللوجستي بأنواعه، بالإضافة لإبقاء 200 مقاتل أميركي في قاعدة التنف يحتاجون لنفس التأمين، فهذا يعني في شكل آخر بأن الانسحاب الأميركي من سورية تحول لإعادة تمركز للقوات ليس إلا"، وخلص حسون إلى أن "عملية إعادة التمركز هذه سيقويها تفاهمات مع تركيا شريكة أميركا في ناتو إضافة لدول أخرى تسعى أمريكا لأن ترسل قواتها للمشاركة".

وفي اتصال مع "الحياة" قال الرئيس المشترك لمجلس سورية الديمقراطية "مسد" رياض درار إن " موضوع نشر الشرطة العسكرية الروسية تأخر كثيراً"، كاشفاً أن المجلس طرح الفكرة منذ أكثر من ثلاثة اشهر "عندما عرضنا على النظام التفاوض الجاد الحقيقي للوصول إلى سورية، وقدمنا للروس النقاط العشر كخريطة طريق من أجل الوصول إلى تفاهمات وتسوية سياسية لكن النظام لم يستجب لأنه يريد استسلامنا والروس أيضاً لأنهم كانوا ينتظرون قرار واشنطن حتى يبتوا في عروضنا ولعب دور في شرقي الفرات". وأعرب درار عن ثقته بأن " قوات حفظ سلام دولية هي الأفضل للمنطقة، ولا تحتاج إلى العودة إلى شيء اسمه المنطقة العازلة فهي يمكن أن تنتشر على الحدود لتأمين عدم التدخل من أي طرف (تركيا وقسد)". ومع تأكيده على أن "التصعيد التركي كان هدفه دائما دفع مجلس سورية الديموقراطية إلى الارتماء في حضن النظام عبر التنسيق بين روسيا وتركيا وإيران"، شدد درار على أن "مسد ترغب في استمرار التفاوض"، معرباً عن ثقته أنه "يمكن الوصول إلى تسوية وفق مبدأ اللامركزية للمناطق السورية في حال كان النظام جاداً وهو يمكن أن يفتح على تأمين مناطق شرق الفرات، ويكون بداية للحل الساسي في سورية".