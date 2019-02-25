الكويت تحتفل بالعيد الوطني الـ58

اسماء السيد - الكويت: تحتفل الكويت، اليوم الاثنين، بالذكرى الـ58 للعيد الوطني، إلا أن الاحتفالات بدأت داخل الأراضي الكويتية وفي سفارات الكويت بالدول العربية والأجنبية منذ عدة أيام.

وبالمناسبة تصدر هاشتاغ "الكويت بلادنا الكويت" و "اليوم الوطني الكويتي" على تويتر خلال الساعات الماضية.

وعبر عدد من الشخصيات الرسمية، والمواطنين الكويتيين والعرب عن احتفائهم بالعيد الوطني الكويتي.

وتداول مغردون صورا ومقاطع فيديو لعلم الكويت يحلق عالياً في العديد من المدن الكويتية احتفاء باليوم الوطني.

وشارك السعوديون بالاحتفالات بالعيد الوطني الكويتي، تجسيدًا لعمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين.

واحتفى مطار الملك خالد الدولي بالرياض بالذكرى؛ حيث قامت شركة "مطارات الرياض" بتزيين صالات مطار الملك خالد الدولي بأعلام دولة الكويت، وإقامة عدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة لمشاركة الأشقاء الكويتيين فرحتهم.

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وتضمنت الفعاليات عرض عبارات ترحيبية خاصة بهذه المناسبة على شاشات العرض داخل الصالات، واستقبال المسافرين القادمين من دولة الكويت والمغادرين بالورود والهدايا التذكارية.

وأهدت الإمارات حكومة الكويت وشعبها عملاً فنيا فريدا لتخليد ذكرى اليوم الوطني، حيت تم رسم لوحة محفورة بالرمال تحمل صورة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تحت عنوان "أمير الإنسانية".

وهنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، دولة الكويت وأميرها وشعبها.

ومن جهته، قال الفريق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي السابق "الكويت اللي لها التاريخ يذكر بالعطاء والجود والفعل الكريم.. اللسان يعجز يا عربان يشكر دورها في ذلك العهد القديم.. جابت التعليم في منهج مقرر حق جيلي لعبت الدور العظيم.. كلما فبراير بعيده تكرر يا الكويت قلوبنا نحوك تطير".

يذكر أن الكويت حصلت على استقلالها من بريطانيا يوم 19 يونيو عام 1961، وهو التاريخ الحقيقي لاستقلالها من الاحتلال البريطاني حين وقع الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح الحاكم الـ11 للكويت وثيقة الاستقلال مع المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي السير جورج ميدلتن نيابة عن حكومة بلاده، وألغى الاتفاقية التي وقعها الشيخ مبارك الصباح الحاكم السابع للكويت مع بريطانيا في 23 يناير عام 1899 لحمايتها من الأطماع الخارجية.

وفي 18 مايو عام 1964 تقرر تغيير ذلك اليوم ودمجه مع يوم 25 فبراير الذي يصادف ذكرى جلوس الأمير الراحل عبد الله السالم الصباح، تكريما له ولدوره المشهود في استقلال الكويت وتكريس ديمقراطيتها، ومنذ ذلك الحين والكويت تحتفل بيوم استقلالها في 25 فبراير من كل عام. وبدأت الكويت احتفالها باليوم الوطني الأول في 19 يونيو عام 1962 حيث أقيم بهذه المناسبة عرض عسكري كبير في المطار القديم الواقع بالقرب من (دروازة البريعصي).

وعرفت الكويت أول دستور مكتوب ومجلس شورى في العام 1921، وكان الكويتيون أول شعب خليجي يشكل مجلساً تشريعياً بالانتخاب وذلك في العام 1938، كما عرفت الكويت بنظامها البرلماني. وفي تجربتهم الديمقراطية، يستند الكويتيون إلى الشيخ عبد الله السالم الصباح، رجل الاستقلال، الذي أرسى التجربة الديمقراطية في الكويت.