دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي إليكم أهم ما تم الاتفاق عليه في القمة العربية الأوروبية

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن نجاح القمة العربية الأوروبية، وما تم التوافق عليه خلالها، فاق كل التوقعات حول الملفات المختلفة التي تم بحثها في القمة التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ المصرية.

صور: تعرف على ملخص اليوم الأول من القمة العربية الأوروبية alqiyady 1 صور: تعرف على ملخص اليوم الأول من القمة العربية الأوروبية

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وأوضح الرئيس المصري في الجلسة الختامية للقمة التاريخية بأن التواصل التي جرى فيها ساهم بشكل كبير في توضيح الرؤى بشأن العديد من القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أن الشعوب المحبة للسلام ستجني ثمار نجاح القمة.

وأضاف السيسي أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون وتعميق الشراكة وسبل مواجهة التحديات المختلفة، مشيرًا إلى أن القمة العربية الأوروبية القادمة ستقام في بروكسل خلال عام 2022.

تعرف على جدول أعمال القمة العربية الأوروبية alqiyady 1 تعرف على جدول أعمال القمة العربية الأوروبية

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وذكرت تقارير إخبارية أن البيان الختامي للقمة تضمن الاتفاق على تعزيز الشراكة العربية الأوروبية، ودعم نظام دولي حقيقي متعدد الأطراف، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك التوصل لحلول للأزمة الليبية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية في اليمن.

وأقر الجانبان أيضًا التزامهما بالتهاون في مجال وقف الهجرة غير الشرعية، ومنع التحريض على العنصرية والكراهية، وتجفيف مصادر دعم الجماعات الإرهابية.

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وبالإضافة إلى ذلك، فقد جدد الطرفان التزامهما بالمواقف المشتركة فيما يخص عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وإخلاءها من أسلحة الدمار الشامل، وكذلك حل الأزمة السورية. المزيد:

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