دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإعلان عن تقنية الشحن اللاسلكي السريع من كوالكوم مع خاصية Qi في #MWC19 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة كوالكوم اليوم عن تقنية الشحن اللاسلكي السريع الخاصة بها خلال مؤتمر الجوالات العالمي MWC، وبالمقارنة مع الشحن السلكي السريع التقليدي، فإن هذه التقنية الجديدة سوف تكون أكثر إثارة وغموض.

ووفقًا لكوالكوم، فإن هذه التقنية الجديدة سوف تساعد في تسريع عمليات الشحن في قاعدات الشحن اللاسلكي. فبمساعدة دعم الشحن السريع، تقول الشركة أن قاعدات الشحن ستتمكن من توصيل الطاقة بشكل سريع وبطريقة متناسقة وسالمة.

أما بالنسبة للموصفات الفعلية، فإن كوالكوم لم تقم بالكشف عنها بشكل واضح بما فيه الكفاية، ومع ذلك، فإنها أشارت إلى نواياها لإضافة دعم 4+ و4 و3 وحتى 2.0 من الشحن السريع إلى قاعدات الشحن اللاسلكي في المستقبل. وبالرغم من ذلك، فإن هذه التقنية قد لا تنتج طاقة تفوق الـ 20 واط.

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ويذكر البيان الصحفي لشركة كوالكوم أن جهاز الشحن اللاسلكي الذي تم إصداره مؤخرًا لهاتف Mi 9 من شاومي، هو أول جهاز معتمد وفقًا لمعيار الشحن اللاسلكي السريع.

وقد ذكرت كوالكوم بالفعل أن تقنية الشحن اللاسلكي السريع هذه ستتوافق مع معايير Qi الشائعة.

المصدر

هذا الموضوع الإعلان عن تقنية الشحن اللاسلكي السريع من كوالكوم مع خاصية Qi في #MWC19 ظهر على التقنية بلا حدود.