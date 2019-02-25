شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الهيل : تنظيم الحمدين سيزول وشبيحته أول من يمد النظام الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المعارض القطرى خالد الهيل ،إن تنظيم حمدين فى قطر، سوف يزول قريباً سواء عاجلاً أم أجلاً ،موضحاً أن الشبيحة الذين يدافعون عن هذا النظام الفاسد أول من سيمتدح النظام الجديد فى قطر.
وأضاف "الهيل" فى بث مباشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"إن ما تقوم به إمارة قطر من سياسات تخريبة فى المنطقة سيؤدى فى النهاية إلى نهايتها رغم ظن الحمدين أن هذه السياسة تصب فى صالحها .
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