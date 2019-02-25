آلاف المدمرات على يد "داعش" في العراق بانتظار أموال الكويت

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ويقول حكمت، هناك عدد كبير من المشاريع، وأرقامها ستكون بالآلاف، لاسيما في الجانب الأيمن، من الموصل، مركز نينوى، بشكل خاص، والمحافظة عامة، بانتظار البدء بها، وإنجازها من قبل المنظمات الدولية ومنها الـ"UNDP"، وغيرها.

وأكمل، أن المنظمات الدولية تنتظر الحصول على الأموال اللازمة من مؤتمر إعادة أعمار العراق الذي عقد في الكويت "الذي عقد في 12 فبراير العام الماضي بمشاركة دولية من مختلف أنحاء العالم".

وينوه حكمت، إلى أن المنظمات تنتظر الأموال كي تحدد الأسبقيات والمبالغ التي خصصت للمشاريع.

وعن تخلص الموصل من ركام الحرب وجثث "داعش" الإرهابي، وأخر مراحل رفع جثث المدنيين من تحت أنقاض القصف والمفخخات، أخبرنا حكمت، أن هناك بعض المناطق المدمرة التي لم يتم رفع الأنقاض والجثث منها لاسيما المدينة القديمة، غربي الموصل.

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وأختتم مستشار محافظ نينوى لشؤون المسيحيين ومدير زراعة نينوى، مؤكدا قيام المحافظة بحملة كبيرة لرفع الأنقاض، كي تكون المناطق جاهزة لإعادة الأعمار.

وقّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الاثنين 12 فبراير الجاري، اتفاقية منحة بقيمة 25 مليون دينار كويتي (85 مليون دولار) مع صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية في العراق.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن المنحة الإجمالية البالغ قيمتها 100 مليون دولار، التي أعلنت عنها الكويت خلال مؤتمر واشنطن للمانحين لدعم العراق والإسهام في تغطية الاحتياجات الإنسانية.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي. لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.