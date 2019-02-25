القبض على تجار مخدرات وسط العراق (صورة)

ونشر قسم الإعلام في مديرية شرطة واسط، على موقع "فيسبوك" صورة للمدانين وهم بقبضة القوات الأمنية. وجاء في بيان مديرية شرطة واسط، "مكافحة مخدرات واسط وبالتعاون مع مكافحة إجرام واسط وسرية "سوات" وفي عملية نوعية تم القبض على 6 متهمين يتاجرون بالمخدرات نوع كرستال مع ضبط كمية من المخدرات وتم إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل.

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