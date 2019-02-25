التعليم_العالي_المصري تشيد بإنشاءات #جامعة_الملك_سلمان بـ #شرم_الشيخ

صحيفة الخليج الالكترونية

أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور خالد عبدالغفار، بمعدلات التنفيذ في إنشاءات جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، وفقًا لأفضل المواصفات والالتزام بالجدول الزمني.

وأكد عبدالغفار، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، حرص القيادة السياسية في مصر على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أنه سيكرر زيارته للجامعة خلال الفترة المقبلة لمتابعة معدلات التنفيذ.

وأوضح البيان أن الوزير المصري قام بجولة تفقدية اليوم لإنشاءات الجامعة، يرافقه عدد من المسؤولين عن المشروع، شملت موقع الجامعة ومبنى الإدارة الرئيسي، والمكتبة، والكليات، ومبنى الخدمات، وسكن أعضاء هيئة التدريس، وسكن الطلاب والطالبات، والملاعب وغيرها من مرافق الجامعة.