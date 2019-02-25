علماء صينيون يعالجون الآم الانف بطرق حديثتة "تعرف عليها "

طور علماء صينيون، اختبارا جديدا لتقييم حاسة الشم لدى الصينيين، ما قد يساعد في تشخيص وعلاج الأمراض العصبية والعقلية، وقال علماء من معهد علم النفس التابع للأكاديمية الصينية للعلوم إن تدهور حاسة الشم وفقدانها قد يؤثر على نوعية الحياة أو حتى يعرضها للخطر في مواقف مثل تسرب الغاز.

وأضافوا أنه من بين الأشخاص الذين يتمتعون بذكاء طبيعي وأعمارهم فوق 65 عاما، فإن الذين يعانون منهم من مشكلات في حاسة الشم هم أكثر عرضة بنسبة 2.5 مرة للوفاة في غضون 4 سنوات من أولئك الذين لديهم حاسة الشم الطبيعية.

وأوضحوا أن تدهور حاسة الشم يمثل أولى الأعراض السريرية لأمراض عصبية رئيسية مثل مرض باركينسون ومرض الزهايمر، وترتبط مشكلات حاسة الشم كذلك بأمراض أخرى مثل الفصام والاكتئاب الشديد واضطرابات عقلية أخرى، لافتين إلى أن الناس عادة لا يدركون فقدانهم لحاسة الشم، وأنه من الضروري تقييم حاسة الشم بشكل موضوعي.

وأشار علماء معهد علم النفس التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، إلى أن علماء من الولايات المتحدة وألمانيا واليابان طوروا اختبارات لتقييم حاسة الشم، إلا أن التعرف على الروائح مرهون بخبرات كل شخص ويتأثر بثقافته أيضا، كما أن هذه الاختبارات لا يمكن تطبيقها بشكل مباشر على الصينيين، الذين يشكلون خمس سكان العالم، وهو ما دفعهم لتطوير الاختبار الصيني للتعرف على الروائح، الذي يشمل 40 رائحة مألوفة لدى الصينيين.

ولفت العلماء إلى أن معدل دقة الموضوعات الصينية في الاختبار الصيني للتعرف على الروائح أعلى بواقع 15% بالمقارنة مع الاختبارات الأخرى التي طورها علماء أمريكيون وألمان، ما يعني أن الاختبار الصيني أكثر ملاءمة من الناحية الثقافية للصينيين.