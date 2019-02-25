تعرف على قصة الشاب الذي ربح 35الف دولار بسبب الثلج

تمكن شاب من ولاية أيداهو الأمريكية من جمع نحو 35 ألف دولار، من خلال إزالة الثلوج من أمام منازل الجيران، خلال العواصف الثلجية التي

ضربت البلاد في وقت سابق من هذا الشهر.

ويمتلك ديفيد هولستون البالغ من العمر 18 عامًا، شركة لإزالة الثلوح في دي ألين بولاية أيداهو، وبناء على نصيحة صديق، حمل تجهيزاته معه خلال زيارته إلى منزل والدته في سياتل للاحتفال بعيد ميلادها.

وبعد نشر ديفيد إعلاناً على الإنترنت، بدأ هاتفه بالرنين، وانهالت عليه الطلبات من أشخاص يرغبون بإزالة الثلوج من أمام منازلهم، وفقا لموقع "24" نقلا عن "إنسايد إيدشن".

Advertisements

ورغم أن ديفيد كان يتقاضى 750 دولاراً عن كل ساعة عمل، إلا أن الزبائن لم يعترضوا على السعر، طالماً أن شخصاً آخر سيؤدي هذا العمر الشاق عنهم، ليصل مجموعة ما جمعه خلال 4 أيام فقط إلى نحو 35 ألف دولار.

وتحصل المواقع الأخرى المختصة بإزالة الثلوج، ما بين 30 و400 درهم عن كل ساعة.