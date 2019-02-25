البشير يحظر توزيع وتخزين وبيع المحروقات والسلع خارج القنوات الرسمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس السودانى عمر البشير، قرارا بحظر توزيع وتخزين وبيع المحروقات والسلع خارج القنوات الرسمية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها. وحدد الرئيس البشير ، ضوابط خروج الأموال والذهب عبر منافذ السودان ، كما أصدر 4 أوامر طوارئ تتعلق بحظر التجمهر والتجمع والإضراب. Advertisements

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