الرئيس السودانى يصدر 4 أوامر طوارئ تتعلق بحظر التجمهر والتجمع والإضراب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس السودانى عمر البشير، 4 أوامر طوارئ تتعلق بحظر التجمهر والتجمع والإضراب، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

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