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صور.. الأمير هارى وميجان ماركل يزوران النادى الملكى للفروسية فى المغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، دوقة ساسكس، جولتهما فى المغرب، حيث ذهبا لزيارة النادى الملكى للفروسية فى الرباط، للإطلاع على كيفية الاستعانة بالخيول لمساعدة الأطفال والشباب ذوى الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من صعوبات نفسية.

الأمير هارى وميجان ماركل فى زيارتهما للمغرب
الأمير هارى وميجان ماركل خلال زيارتهما للمغرب

 

التقى دوق ودوقة ساسكس، خلال جولتهما، بعدد من الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، وهم يعتنون بالخيول فى النادى الملكى للفروسية فى المغرب، واستمعا لكيفية قضائهم الوقت مع الخيول، الأمر الذى يعتبر مصدر علاج لهم، وذلك حسب ما نشرته وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين.

خلال الزيارة الملكية، التقى دوق ودوقة ساسكس، فى النادى الملكى للفروسية فى المغرب، بطاقم العاملين، واستمعا منهم لشرح حول فائدة قضاء الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة ومن يعانون من أمراض نفسية لبعض الوقت مع الخيول.

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الأمير هارى وميجان ماركل يزوران النادى الملكى للفروسية فى المغرب

 

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تدوينة الخارجية البريطانية

 

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كما حضر دوق ودوقة ساسكس، فعالية للطهى فى المغرب، شارك فيها أطفال من مجتمعات فقيرة مع شيف مغربى شهير، حيث كان الأطفال يصنعون حلوى وردت فى كتاب طهى مجتمعى فى لندن ترعاه ميجان.

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ميجان وهارى يحضران فعالية للطهى فى المغرب

 

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هارى وميجان يشاركان الأطفال فعالية للطهى فى المغرب

 

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الخارجية البريطانية توثق جولات الثنائى الملكى

 

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تدوينات الخارجية البريطانية حول الزيارة الملكية فى المغرب

 

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الأمير هارى وميجان ماركل فى النادى الملكى للفروسية بالرباط

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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