الملك سلمان يصل السعودية قادما من مصر (صور)

وترأس الملك سلمان، وفد المملكة العربية السعودية، في القمة العربية الأوروبية التي انعقدت في شرم الشيخ.

وكان في استقبال الملك سلمان الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص له، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.

وانطلقت، يوم الأحد، في شرم الشيخ، ولمدة يومين، قمة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية الأولى من نوعها، وذلك وسط حضور كبير من ممثلي الدول الأوروبية والعربية، يصل بمجمله لحوالي 50 وفدا من الطرفين.

ويترأس جلسات القمة من الطرف العربي، رئيس الدولة المضيفة، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ومن الطرف الأوروبي، رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك.