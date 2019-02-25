البشير يصدر 4 أوامر طوارئ

وجاء الأمر الأول من الرئيس السوداني، بحظر التجمعات والاحتجاجات والإضرابات. وفيما يخص الأمر الثاني، قرر البشير تحديد ضوابط خروج الأموال والذهب عبر منافذ السودان. وتعلق الأمر الثالث، بوضع ضوابط لتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. ويخص الأمر الرابع، حظر توزيع وتخزين وبيع المحروقات والسلع خارج القنوات الرسمية.

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