السودان يتحدث عن تهديد الأمن القومي المصري من داخل أراضيه

قال مدير دائرة الصحافة والإعلام في جهاز الأمن والمخابرات، محمد حامد تبيدي، في ندوة بالخرطوم "السلطات السودانية تتعامل بحزم مع أية معلومات تتصل بتهديدات للأمن المصري"، مضيفًا أن "أي مشكلة تطرح في الإعلام يتم التعامل معها بجدية".

وأشار تبيدي إلى "توفر إرادة سياسية كبيرة لدى البلدين لحلحلة القضايا بينهما"، مؤكدا على أهمية وجود فعاليات شعبية متبادلة بين البلدين لتقوية الربط الشعبي.

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ومن جانبه، قال القنصل العام المصري بالخرطوم، أحمد عدلي: "الضمير المصري يريد وحدة وأمن واستقرار السودان".

ودعا عدلي، خلال الندوة ذاتها، الإعلام في مصر والسودان للاضطلاع بدوره في التوعية بأهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، مشددا على ضرورة الترفع عن الخلافات الشخصية البسيطة التي قد تحدث بين الشعبين لتجاوز الأزمات التي يمر بها البلدان باعتبار وحدة المصير.

وتتهم وسائل الإعلام المصرية الخرطوم، بإيواء عناصر من جماعة الإخوان المسلمين التي تضنفها القاهرة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2013 "إرهابية"، وهو ما تنفيه الخرطوم.

يذكر أن مصر أعلنت منذ اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دعمها الكامل للسودان لتجاوز أزمته السياسية والاقتصادية.