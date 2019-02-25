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© AFP 2018 / Jim MacMillan, File
وأشار النائب سالم إلى أن قاعدة "عين الأسد" العسكرية توفر جميع وسائل الدعم لتحركات البغدادي بين العراق وسوريا؛ بحسب ما ذكره لوكالة "المعلومة".
ولفت النائب العراقي إلى أن الإرهابي البغدادي يتحرك بين العراق وسوريا بحماية الأمريكيين، متخذا من صحراء الأنبار ملاذا آمنا له، في الوقت الذي توفر له القوات الأمريكية جميع وسائل الدعم من خلال تواجدها في قاعدة "عين الأسد" العسكرية بمحافظة الأنبار.
وكشف النائب عن تحالف "الفتح" أن القوات الأمريكية دربت وجهزت أكثر من 3000 عنصر من "داعش" الإرهابي في وادي حوران ونقلتهم لمحافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين لخلق نوع من الفوضى الأمنية وإعادة النشاط الإرهابي لتحقيق بقائهم القتالي في البلاد.
وأضاف: دعم تحركات البغدادي وعصاباته الإرهابية حصل لتخوف واشنطن من إقرار مسودة قانون طرد القوات الأجنبية التي يعتزم البرلمان التصويت عليها بداية الفصل التشريعي الجديد.
من جهتها اتهمت لجنة "الأمن والدفاع" النيابية، يوم السبت الماضي، القوات الأمريكية بإعادة النشاط الإرهابي في عدد من مناطق الصحراء الغربية، فيما أكدت وجود عدد من الأنفاق لعصابات "داعش" الإرهابية في الصحراء الغربية لم يتم اكتشافها حتى الآن.
وعلى التوازي مع ذلك، أكد الخبير الأمني صفاء الأعسم قبل أيام أن عددا من دول الجوار وأمريكا قامت بدعم عصابات "داعش" الإرهابية بـ100 مليون دولار لتنفيذ هجمات داخل الأراضي العراقية مجددا، فيما بين أن الهجمات حصلت لفرض بقاء القوات الأمريكية وخلق نوع من الفوضى داخل البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر تأكيدات حول مكان البغدادي والدعم الذي يتلقاه من "عين الأسد" الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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