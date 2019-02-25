مكافحة_التطرف لـ “متداولي الرسائل المسيئة”: لا تكونوا أداة للعدو

صحيفة الخليج الالكترونية دعت الإدارة العامة لمكافحة التطرف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالتوقف عن تداول الرسائل المسيئة للوطن والمواطن وذلك لعدم استغلالها من الأعداء. وقالت في تغريدة عبر حسابها في تويتر اليوم (الاثنين): «رسم صورة نمطية سلبية عن أي مجتمع أحد الأساليب الإعلامية التي ينتهجها الأعداء، والمحزن، حين يقوم بعض أفراد المجتمع المستهدف بتداول تلك الرسائل بحجة التسلية، غير مدركين للأبعاد الخفية وراء تلك الحملات الإعلامية المغرضة. ولذلك فمن الواجب التوقف عن تداولها حتى لا يكونوا أداة للعدو».

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