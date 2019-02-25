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صحيفة الخليج الإلكترونية
في صباح نادر ، مشرق وهاديء دارت في أذني أغنيات وكعادة كل مشغوف بالكلمات قررتُ أن العب مع نفسي لعبة الحدس مع الوقت اصبحت بارعة حقًّا!!
_شاعرة امرأة ام شاعر رجل_
هل تود/ين أن تلعبـ/يها معي؟!
عندما تبدأ أغنية ستلاحظـ/ين:
-هل لغة الجمع فيها طاغية ؟
ان المرأة الشاعرة مهووسة بأن تخاطب محبوبها بصيغة جمعها معه كـأن تقول : أيامنا ، عشقنا .
-استخدام مفردات الأبد : العمر ، الموت ، الخوف من النهاية ، (فالأبدية هي قضية المرأة الأولى) .
-الشجاعة قد تصابـ/ين بالذهول ان هذه الصفة خاصة بالشاعرة المرأة فَتَجِد/ينها تستخدم كلمات المحاربين والمقاتلين انها لا تخشى من سيقف أمامها في تلك الحرب لذلك الشجاعة صفه خاصه بها .
دعونا نلعب :
مو على كيف الزمان ولا على كيف الظروف
<لعن ابو حي الظروف> اللي بتوقف <بيننا>
<مستحيل> اني ابيعك لو على <حد السيوف>
لآخر <العمر> بنشارك <بعضنا عمريننا>
لا تفاول <بالنهايه> باكر نعيش ونشوف
إما زان الحظ ولا <ربنا بيعيننا>
-الشاعرة “العالية” ، انثى من العيار الثقيل شاهدنا كلمات الحرب والقتال الشرس و صيغة الجمع الرقيقة العاشقة ثم قضيتها الأولى في الحب الأبدية !!
ما ياخذني الا <الموت> الا الموت وغيره <مايفرقنا>معاك <العمر> كله ياعسى <يومي قبل يومك> <وعد> ماغيب عن عينك ماغيب <وعد> مارخص محبتنا حبيبي <ساعة الفرقى> أبيها آخر همومك
-الشاعرة “الأماني” أيضًا هي الأخرى فارسة مغوارة في حبها فهي ستقدم نفسها ضحيه للموت لأنها لاتريد ان تشهد موت محبوبها ، كما انها استخدمت مفردة “وعد” الرجل يكره مفردة الوعد لانه لايستطيع الوفاء كما تجيده هي كما اصرت ع تكراره وعدها مرتين وهذه قمة شجاعة المرأة .
قلْ لِمَن كانَ بالمُنى يلقانيْ
ويغنِّي بالبِشرِ حِينَ يَراني
كيفَ باللهِ غيَّرتهُ اللّيالي؟
فطَوانِي في غَمرِة <النِّسيانِ> !
-الشاعرة ”سعاد الصباح” ليست من طراز المحاربات إنما المعاتبات بحسرة لكنها عانت من ديدن جميع النساء “النسيان” لانها ظنت انه سيبقى للأبد!
فجاء رد الرجل عليهن متمثلًا بالشاعر “نزار قباني”:
أحبيني لأسبوع لأيام لساعات فلست أنا الذي يهتم بالأبد ..!!
الكاتبة
خزامى عاصم
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