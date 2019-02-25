صحيفة الخليج الإلكترونية

في صباح نادر ، مشرق وهاديء دارت في أذني أغنيات وكعادة كل مشغوف بالكلمات قررتُ أن العب مع نفسي لعبة الحدس مع الوقت اصبحت بارعة حقًّا!!

_شاعرة امرأة ام شاعر رجل_

هل تود/ين أن تلعبـ/يها معي؟!

عندما تبدأ أغنية ستلاحظـ/ين:

-هل لغة الجمع فيها طاغية ؟

ان المرأة الشاعرة مهووسة بأن تخاطب محبوبها بصيغة جمعها معه كـأن تقول : أيامنا ، عشقنا .

-استخدام مفردات الأبد : العمر ، الموت ، الخوف من النهاية ، (فالأبدية هي قضية المرأة الأولى) .

-الشجاعة قد تصابـ/ين بالذهول ان هذه الصفة خاصة بالشاعرة المرأة فَتَجِد/ينها تستخدم كلمات المحاربين والمقاتلين انها لا تخشى من سيقف أمامها في تلك الحرب لذلك الشجاعة صفه خاصه بها .

دعونا نلعب :

مو على كيف الزمان ولا على كيف الظروف

<لعن ابو حي الظروف> اللي بتوقف <بيننا>

<مستحيل> اني ابيعك لو على <حد السيوف>

لآخر <العمر> بنشارك <بعضنا عمريننا>

لا تفاول <بالنهايه> باكر نعيش ونشوف

إما زان الحظ ولا <ربنا بيعيننا>

-الشاعرة “العالية” ، انثى من العيار الثقيل شاهدنا كلمات الحرب والقتال الشرس و صيغة الجمع الرقيقة العاشقة ثم قضيتها الأولى في الحب الأبدية !!

ما ياخذني الا <الموت> الا الموت وغيره <مايفرقنا>معاك <العمر> كله ياعسى <يومي قبل يومك> <وعد> ماغيب عن عينك ماغيب <وعد> مارخص محبتنا حبيبي <ساعة الفرقى> أبيها آخر همومك

-الشاعرة “الأماني” أيضًا هي الأخرى فارسة مغوارة في حبها فهي ستقدم نفسها ضحيه للموت لأنها لاتريد ان تشهد موت محبوبها ، كما انها استخدمت مفردة “وعد” الرجل يكره مفردة الوعد لانه لايستطيع الوفاء كما تجيده هي كما اصرت ع تكراره وعدها مرتين وهذه قمة شجاعة المرأة .

‏قلْ لِمَن كانَ بالمُنى يلقانيْ

‏ويغنِّي بالبِشرِ حِينَ يَراني

‏كيفَ باللهِ غيَّرتهُ اللّيالي؟

‏فطَوانِي في غَمرِة <النِّسيانِ> !

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-الشاعرة ‏”سعاد الصباح” ليست من طراز المحاربات إنما المعاتبات بحسرة لكنها عانت من ديدن جميع النساء “النسيان” لانها ظنت انه سيبقى للأبد!

فجاء رد الرجل عليهن متمثلًا بالشاعر “نزار قباني”:

أحبيني لأسبوع لأيام لساعات فلست أنا الذي يهتم بالأبد ..!!

الكاتبة

خزامى عاصم