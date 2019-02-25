شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. إيقاف 21 مخالفاً بالقوة الجبرية في «رنية» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:
تسلم مركز شرطة رنية محضر الضبط من رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرَّمة الخاص بـ 21 مخالفاً من جنسية إثيوبية ومركبة استخدمت في تهريبهم.
وفي أثناء استحداث رجال مركز الضبط الأمني على طريق وادي الدواسر باتجاه رنية نقطة تفتيش أمنية في حدود مركز رنية التابع لقوة أمن الطرق بمنطقة مكة المكرَّمة، قام قائد مركبة من نوع “سكويا” بتجاوز النقطة الأمنية ورفض الاستجابة لنداءات الدورية بالتوقف فتمت متابعته وإطلاق طلقات تحذيرية في الهواء.
وبعد استمرار رفضه تم استخدام القوة الجبرية وإخضاع المركبة والسيطرة عليها، ليبادر قائدها بالهروب على قدميه والاختفاء عن الأنظار، فجرت محاصرة المركبة وكان بداخلها 21 مخالفاً إثيوبياً تمت السيطرة عليهم والحيلولة دون هروبهم من الموقع.
وبفرز المخالفين اتضح أنهم رجال ونساء من الجنسية الإثيوبية، وجرى تسليمهم بمحضر رسمي إلى شرطة رنية بحكم حدودها الإدارية.
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