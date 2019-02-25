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وفاة قائد مدرسة ارتطمت مركبته بجمل سائب في محافظة الحريق

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت محافظة الحريق، ظهر اليوم، وفاة قائد مدرسة الحريق الأولى، بعد ارتطام مركبته بجمل سائب على طريق حوطة بني تميم الحريق، أثناء عودته من عمله.

وقال مدير الإشراف التربوي بتعليم محافظتي حوطة بني تميم والحريق، عبدالله الدكان، في تغريد له عبر حسابه على “تويتر”: “تُوفي قبل قليل زميلنا إبراهيم بن محمد آل حسين، قائد مدرسة الحريق الأولى وهو عائد من مدرسته؛ إثر حادث أليم على طريق “حوطة بني تميم الحريق”؛ بسبب اعتراض أحد الجمال السائبة.. رحمه الله رحمة الأبرار الأطهار”.

وأضاف الدكان: “ما زال إهمال ملاك الإبل وتجاهل الجهات المعنية يسهم في حصد أرواح الأبرياء تباعاً”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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